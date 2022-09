Berlusconi “1.000 euro pensione per mamme e nonne”

ROMA (ITALPRESS) – "Noi vogliono portare l'aumento di tutte le pensioni a mille euro, ma c'è di più, ci sono persone che non hanno mai pagato i contributi perché hanno lavorato in casa e noi abbiamo intenzione di dare anche alle nostre mamme e alle nostre nonne mille euro di pensione al mese. Questo dovrebbe cambiare la loro vita in meglio". Così il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ospite a Mattino Cinque. (ITALPRESS). – credit photo agenzia fotogramma.it – xb1/fag/red 05-Set-22 09:32