“S.O.S. Cambio Pelle: la medicina estetica e la dermatologia in un nuovo format

In onda su EXPLORER HD CHANNEL 176 di Sky il nuovo format “S.O.S. CAMBIO PELLE”, 10 episodi da 30 minuti che affrontano i temi della medicina estetica e della dermatologia, con un ampio target dedicato a tutte le età. La dottoressa Nicoletta Bernardini apre le porte del suo centro di dermatologia. Insieme a lei sua madre, fondatrice dello studio, la dott.ssa Vilma Ciccone con i due fidati aiuti: Carlos, laureando in medicina e la super-assistente Francesca. In ogni puntata risolveranno i problemi dei pazienti, che finalmente potranno fare pace con piccoli o grandi problemi della pelle o con le loro imperfezioni. Il programma, scritto e diretto da Arianna Mattiolie Lorenzo Lavia, con le riprese di Antonio Di Domenico e Gianfranco Addante e il montaggio di Davide Vidale, si avvale della collaborazione ai testi della stessa dottoressa Bernardini, della produzione di MR Moody e Garage Zeami e con del contributo di Novartis Farma.

Programma di divulgazione scientifica, incentivo alla prevenzione delle malattie della pelle e alla soluzione degli esiti deturpanti che spesso lasciano, in “S.O.S. CAMBIO PELLE” per la prima volta la dermatologia viene affrontata – con una narrazione documentaristica – sia dal punto di vista medico che da quello estetico: le problematiche estetiche molto spesso rappresentano la punta dell’iceberg di vere e proprie patologie della pelle. Molto spesso la disinformazione o i canali sbagliati di divulgazione spingono le persone affette da patologie quali la psoriasi o l’acne, a sottostimarle o al contrario a credere non esista una soluzione.

Il format racconta quindi l’esperienza quotidiana di un medico, di una giovane donna, moglie e mamma, che con passione e dedizione si occupa di pazienti che presentano problematiche dermatologiche che inficiano la propria salute e vita sociale e relazionale.