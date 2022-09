Il cordoglio di Papa Francesco “Elisabetta esempio devozione al dovere”

ROMA (ITALPRESS) – "Profondamente rattristato dalla notizia della morte di Sua Maestà la Regina Elisabetta II, porgo sentite condoglianze a Vostra Maestà, ai membri della Famiglia Reale, al popolo del Regno Unito e del Commonwealth". Lo scrive Papa Francesco a Carlo IIl, il nuovo re d'Inghilterra. "Mi unisco volentieri a tutti coloro che la piangono – prosegue il Papa – pregando per l'eterno riposo della defunta Regina e rendendo omaggio alla sua vita di instancabile servizio al bene della Nazione e del Commonwealth, al suo esempio di devozione al dovere, alla sua ferma testimonianza di fede in Gesù Cristo e alla sua ferma speranza nelle sue promesse". "Affidando la sua nobile anima alla bontà misericordiosa del nostro Padre Celeste – si legge nel testo – assicuro a Vostra Maestà le mie preghiere affinché Dio Onnipotente vi sostenga con la sua grazia incrollabile mentre assumete ora le vostre alte responsabilità di Re. Su di Lei e su tutti coloro che custodiscono la memoria della Sua defunta madre – conclude Francesco – invoco l'abbondanza delle benedizioni divine come pegno di conforto e forza nel Signore". (ITALPRESS). – credit photo agenziafotogramma.it – fag/red 08-Set-22 22:24