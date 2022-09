Uk, si aggravano le condizioni della regina Elisabetta

LONDRA (REGNO UNITO) (ITALPRESS) – Ore di apprensione nel Regno Unito per la salute della Regina Elisabetta. Il principe Carlo è giunto nella residenza scozzese di Balmoral con la consorte Camilla per stare vicino alla madre 96enne, le cui condizioni si sono aggravate. Anche il principe William, figlio primogenito di Carlo è partito da Londra per raggiungere la Scozia. "In seguito a una nuova valutazione del suo stato questa mattina, i medici della Regina hanno espresso preoccupazione e raccomandato che rimanga sotto sorveglianza medica", ha reso noto la Corte. – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). sat/red 08-Set-22 14:53