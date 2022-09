La hypercar Pagani Utopia “corre” sui Pirelli P Zero Corsa

MILANO (ITALPRESS) – Nasce con pneumatici Pirelli P Zero Corsa la Utopia, la più recente creazione di Horacio Pagani svelata al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Per assecondare le richieste dell'atelier di hypercar, Pirelli ha realizzato un pneumatico in grado di dare prestazioni elevate in ogni condizione di guida, ma anche di offrire comfort a bordo ed esaltare le qualità dinamiche dell'auto e le sensazioni trasmesse al guidatore. Per raggiungere questo obiettivo, Pirelli ha scelto il P Zero Corsa, che attinge molto dall'esperienza nel motorsport: le tecnologie contenute nelle mescole e nel battistrada fanno sì che questo prodotto sappia gestire valori di potenza e coppia molto elevati, pur senza richiedere condizioni specifiche di temperatura o terreno. Partendo da questa base, Pirelli ha ampliato ulteriormente la versatilità del pneumatico offrendo quelle caratteristiche di comfort che fanno parte del progetto immaginato da Horacio Pagani per la Utopia, la cui silhouette è impressa sul fianco del P Zero Corsa a ribadire lo sviluppo su misura. Il feeling di guida è ulteriormente esaltato proprio dai pneumatici, che presentano misure diverse sui due assi: 265/35ZR21 all'anteriore e 325/30ZR22 al posteriore. Per la stagione invernale è disponibile il P Zero Winter dedicato. Lo sviluppo dei pneumatici per la Pagani Utopia è stato condotto con un approccio virtuale, una modalità nata nel motorsport e portata anche sui prodotti stradali: tecnologie all'avanguardia consentono di creare un modello di pneumatico digitale, calibrarlo e testarlo ancora prima che esista un prototipo fisico. Questa tecnica, più sostenibile, veloce ed efficiente rispetto al processo tradizionale, consente di affinare il prodotto con estrema precisione secondo le specifiche fornite dal costruttore automobilistico, e collaudarlo in un ambiente virtuale risparmiando così sui tempi di sviluppo e sulle materie prime. La ricerca della massima tecnologia e la valorizzazione dello stile sono tra i valori che alimentano la collaborazione tra Pirelli e Pagani da oltre dieci anni, per ognuno dei modelli della Casa di San Cesario sul Panaro. Il P Zero per le prime Zonda, il P Zero Trofeo R per la Huayra Roadster BC, fino al P Zero Corsa per la Utopia sono tappe di una storia di cui si stanno già scrivendo i prossimi capitoli. foto: ufficio stampa Pirelli (ITALPRESS). tvi/com 13-Set-22 14:51