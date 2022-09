ArenAniene 2022 – Estate in Arena: Max Nardari presenta il suo film Di tutti i colori

ArenAniene 2022, nella sua nuova formula Estate in Arena, sta consumando le ultime giornate presso il Parco della Cecchina, (Via Italo Svevo) con una programmazione in buona parte gratuita: oggi sarà ospite di questa rassegna dedicata alla migliore e meglio premiata produzione cinematografica degli ultimi anni la commedia Di tutti i colori di Max Nardari, reduce dalla Mostra del Cinema di Venezia dove ha appena presentato il suo nuovo lavoro (Ritorno al presente) con Daniela Poggi, Clizia Fornasier e Attilio Fontana.

La serata di oggi giovedì 15 settembre si aprirà alle ore 21.00 con la proiezione del film Di tutti i colori (commedia) per la regia di Max Nardari e vincitore del Love film festival di Perugia 2017 con il premio regista rivelazione: il film segue la storia di Giorgio (Andrea Preti) è un giovane ambizioso disposto a tutto pur di trovare lavoro all’interno di una casa di moda, persino fingersi gay. Olga (Olga Pogodina), invece, è una ragazza russa, arrivata in Italia per ricoprire il ruolo di vice presidente nella stessa maison a cui ambisce Giorgio. Ma, per conquistare il suo cuore, il giovane sarà costretto a lottare con la sincerità…