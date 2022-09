Energia, Di Maio “Cdm per Dl Aiuti Ter, ma ne servirà un altro”

ROMA (ITALPRESS) – "Domani faremo il Consiglio dei Ministri per il Decreto Aiuti Ter, ma anche dopo il voto servirà un decreto taglia bollette, non possiamo aspettare l'Europa…". Lo ha detto il ministro degli Esteri e leader Di Impegno Civico Luigi Di Maio, ospite a Stasera Italia su Rete4. Impegno civico "non flirta con Putin", ma "difende il Reddito di Cittadinanza dalla Meloni che lo vuole abolire e il Sud dall'autonomia differenziata di Salvini". "Siamo anche una forza politica molto propositiva…". (ITALPRESS). – foto Italpress – fag/red 15-Set-22 21:04