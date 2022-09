Torna, nelle sale cinematografiche di Roma e del Lazio, la rassegna “I GRANDI FESTIVAL (Cannes, Locarno e Venezia) a Roma e nel Lazio” che quest’anno si terrà dal 23 settembre al 2 ottobre 2022. Una finestra privilegiata sulle ultime tendenze del cinema internazionale attraverso la selezione delle ultime opere in concorso, che ha l’obiettivo di valorizzare l’importanza dell’esperienza cinematografica in sala, offrendo al vasto pubblico un confronto attraverso opere di grande valore artistico.

La presentazione ufficiale dell’iniziativa avrà luogo martedì 20 settembre alle ore 11:30 presso la sede ANEC in via Largo Italo Gemini 1 (angolo Via di Villa Patrizi 10, Roma). Alla conferenza stampa parteciperanno gli organizzatori e i principali esponenti dei sostenitori e partner coinvolti.

“I GRANDI FESTIVAL (Cannes, Locarno e Venezia) a Roma e nel Lazio” è realizzato da Anec Lazio con il sostegno del Ministero della Cultura (Direzione Generale Cinema e Audiovisivo) e Regione Lazio, con la preziosa collaborazione di: Fondazione Cinema per Roma, Festival di Cannes, Locarno Film Festival, Fondazione Biennale di Venezia, Ambasciata di Svizzera in Italia, Istituto Svizzero di Cultura, Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani (SNCCI, sezione Lazio), Giornate degli Autori, Settimana della Critica. Media partner: Dimensione Suono Soft e Mymovies.it