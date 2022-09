Unicredit e Sace sostengono lo sviluppo sostenibile di Cattel

ROMA (ITALPRESS) – UniCredit e Sace supportano i piani di sviluppo sostenibile di Cattel, azienda attiva nella distribuzione di prodotti food e no-food nel canale Horeca. La banca ha finalizzato in favore dell'azienda con sede a Noventa di Piave un'operazione per complessivi 6,5 milioni, assistita in parte dalla garanzia Sace. L'intervento da parte di UniCredit in favore di Cattel è finalizzato a sostenere la società in un più ampio piano di investimenti aziendali sul fronte delle sostenibilità, che prevede la crescita strutturale e l'estensione delle migliori tecnologie nell'automazione del magazzino, finalizzata alla riduzione di consumi, all'ottimizzazione dei tempi ed alla massimizzazione dei carichi e dello stoccaggio, con efficienze nell'intera supply chain. II finanziamento, denominato "Futuro Sostenibile", è la soluzione ad hoc studiata da UniCredit per le imprese che si impegnano a migliorare il proprio profilo di sostenibilità. E' vincolato al raggiungimento di due obiettivi ESG che l'azienda si è impegnata a realizzare entro 3 anni: da un lato l'adozione di misure per il risparmio o la compensazione di emissioni dirette/indirette di CO2/gas serra; dall'altro una serie di interventi, certificati, per migliorare la sicurezza dei propri collaboratori. "Crediamo molto nelle aziende innovative del nostro territorio e per questo motivo abbiamo deciso di sostenere un'azienda dinamico come Cattel, che ha deciso di investire per migliorare la sostenibilità del proprio ciclo produttivo. Vogliamo fornire alle comunità le leve per proqredire in modo sostenibile, per questo motivo abbiamo integrato le tematiche ESG nei nostri processi decisionali", dice Luisella Altare, Regional Manager Nord Est di Unicedit. Per Marco Martincich, responsabile Mid Corporate del Nord-Est di Sace, "siamo lieti di poter accompagnare Cattel nei suoi piani di crescita virtuosa. L'azienda veneta ha fatto dell'innovazione e della ricerca della qualità la sua missione, diventando un punto di riferimento locale e nazionale nel settore Horeca. Noi di Sace, anche attraverso i nostri uffici territoriali, siamo ogni giorno di più al fianca delle imprese per accompagnarle nei loro piani di sviluppo". (ITALPRESS). -foto agenziafotogramma.it- ads/com 19-Set-22 11:43