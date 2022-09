A Milano quattro serate dedicate alle Mauritius

MILANO (ITALPRESS) – Quattro serate, aperte al pubblico, su prenotazione, nello spazio dell'Hub di Identità Golose Milano a pochi passi dal Teatro alla Scala: "Mauritius Gourmet Week" si terrà dal 21 al 24 settembre. Per l'occasione i profumi di Mauritius si mescolerano a quelli del Mediterraneo con un solo obiettivo: far nascere il desiderio di scoprire il mare turchese e le meraviglie naturali di quest'isola che da sempre ammalia i suoi visitatori. Le serate della "Mauritius Gourmet Week" saranno un'occasione per ritrovare anche due chef italiani, Luca Marchini e Antonella Ricci, legati all'isola da un'emozione che va al di là del puro lavoro. Moorogun Coopen – Executive Chef dello Shandrani Beachcomber Resort & Spa, pluripremiato a livello internazionale, Presidente della Mauritius Chefs Association e Worldchefs Certified Master Chef (l'unico chef dell'Oceano Indiano ad aver ottenuto questo ambito titolo e il secondo in tutto il continente africano), creerà una cornucopia di menu a 4 mani e 6 mani proprio con Luca Marchini e Antonella Ricci. L'evento "Mauritius Gourmet Week" è organizzato da Beachcomber Resorts & Hotels, gruppo pioniere dell'hotellerie a Mauritius da più di 65 anni; Turisanda, il brand dedicato al mondo luxury e parte di Alpitour World; Mauritius Tourism Promotion Authority e Air Mauritius. (ITALPRESS). -foto ufficio stampa Alpitour- mgg/abr/com 21-Set-22 18:50