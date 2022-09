ROMA (ITALPRESS) – "Il lavoro di Grillo non si vede ma molti degli spunti del nostro programma sono stati sollecitati da Grillo e dal confronto e dialogo tra noi". Lo afferma il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, ospite a "The Breakfast Club" su Radio Capital. "Non c'è un'esposizione personale ma c'è una grande intesa e un grande contributo". Foto: agenziafotogramma.it (ITALPRESS). tvi/com 22-Set-22 10:21