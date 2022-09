Chicco Testa nominato presidente della nuova Assoambiente

MILANO (ITALPRESS) -Chicco Testa è stato nominato Presidente di Assoambiente, la neo costituita Associazione che rappresenta le imprese di igiene urbana, riciclo, recupero e smaltimento di rifiuti (urbani e speciali), attività di bonifica e della circular economy. Lo ha stabilito l'Assemblea dell'Associazione, la prima dalla costituzione del nuovo soggetto associativo, tenutasi a Milano. Testa resterà alla guida dell'Associazione per i prossimi 2 anni. "Ritengo che il nostro settore oggi debba acquisire pieno riconoscimento da parte delle Istituzioni quale vettore strategico per lo sviluppo del Paese, affermandone pienamente la vocazione industriale e la dimensione di circolarità. Vanno implementate politiche atte a favorire l'estrazione di risorse dai rifiuti, sia sotto forma di materie prime da destinare al mercato, che di energia. Un'industria, quella della gestione rifiuti, capace di offrire un contributo tangibile alla transizione ecologica e alla crescita economica del nostro Paese", ha dichiarato a margine dell'Assemblea il Presidente Testa, che ha concluso: "Siamo pronti a fornire nelle prossime settimane al nuovo Governo tutto il supporto necessario per guidare, concretamente e numeri alla mano, l'Italia verso una reale transizione ecologica". (ITALPRESS). – foto ufficio stampa FISE – mgg/com 23-Set-22 10:52