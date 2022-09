Con la nuova Volvo EX90 al via una nuova era per la sicurezza

BOLOGNA (ITALPRESS) – Il prossimo 9 novembre Volvo presenterà la EX90, il nuovo SUV a trazione completamente elettrica che va a collocarsi al vertice della nostra gamma di modelli. Quest'auto segna l'inizio di una nuova era, per la sicurezza e per la nostra Casa automobilistica. Caratterizzata da una combinazione di software e sistemi di automazione esclusiva realizzata da Volvo Cars, la vettura introduce tecnologie di sicurezza che ci aiuteranno a realizzare il nostro obiettivo di azzerare il numero di feriti gravi e vittime a seguito di incidente a bordo di una nuova Volvo. Questa settimana, il CEO, Jim Rowan, ha illustrato la sua visione del futuro della sicurezza e di Volvo Cars in uno speciale evento. Ha anche mostrato come il sistema LiDAR – un avanzato metodo di telerilevamento che sarà disponibile di serie sulla Volvo EX90, contribuirà a ridurre fino al 20% gli incidenti con conseguenze gravi. Ha infine spiegato come il nuovo sistema di rilevamento e comprensione delle condizioni del guidatore sia in grado di aumentare la sicurezza monitorando il guidatore e fornendogli assistenza in caso di necessità. Nelle prossime settimane saranno svelate altre novità e tecnologie in arrivo con l'EX90: dotazioni che permetteranno non solo di essere, ma anche di sentirsi, sempre al sicuro. foto: ufficio stampa Volvo cars Italia (ITALPRESS). tvi/com 27-Set-22 14:28