La Renault R5 Turbo 3E premiata al Concorso d’Eleganza di Chantilly

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – La showcar Renault R5 Turbo 3E ha vinto il Premio del Pubblico al concorso d'eleganza Art et Elégance Richard Mille 2022, che si è svolto il 25 settembre a Chantilly, in Francia. R5 Turbo 3E rende omaggio alle versioni più sportive della Renault 5, la Turbo e la Turbo 2, con una rivisitazione più moderna ed elettrificata. La showcar, nata per il drifting, si è presentata con una modella che indossava una tuta da pilota realizzata dalla maison La Fameuse, nota per trarre il meglio da quanto già esiste per realizzare capi di abbigliamento unici, sportivi ma anche eleganti. "È con grande orgoglio che riceviamo questo premio. Non c'è miglior ricompensa di quella del pubblico. Renault è una Marca popolare e pop che si rivolge al grande pubblico. Ammiccando alla Renault 5 Turbo 2, ha saputo conquistare i più giovani così come gli appassionati della R5. Questo premio celebra con successo i 50 anni della Renault 5" ha dichiarato Gilles Vidal, Direttore del Design di Renault. R5 Turbo 3E sarà esposta al Salone dell'Auto di Parigi dal 17 al 23 ottobre. Foto: ufficio stampa Renault Group Italia (ITALPRESS). tvi/com 27-Set-22 16:39