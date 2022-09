Smart #1 debutta sul mercato con quattro versioni

MILANO (ITALPRESS) – Dopo la sua anteprima mondiale, la smart #1 è finalmente pronta al suo debutto sul mercato. Aggiunge al suo distintivo know-how nella mobilità elettrica il design premium avanguardista di Mercedes-Benz, combinato all'eccellenza ingegneristica della piattaforma SEA di Geely, per offrire un'esperienza di mobilità di nuova generazione. Oltre ad una user experience facilmente personalizzabile, che pone il driver al centro dell'esperienza di guida, smart #1 è disponibile con diversi di livelli di allestimento per rispondere, come da tradizione, alle esigenze e allo stile di vita del singolo cliente. Insieme alla 'Launch Edition', caratterizzata da un equipaggiamento particolarmente ricco e ricercato e presentata in anteprima mondiale all'inizio di quest'anno, smart #1 sarà, infatti, disponibile in tre ulteriori line: Pro+, Premium e Brabus. La versione Pro+ sarà disponibile in Italia a un prezzo di partenza di 40.650 euro, la Premium a 44.150 euro, la Launch Edition a 45.450 euro e la Brabus a 48.150 euro (tutti i prezzi includono l'Iva. Sono escluse le spese di immatricolazione e messa su strada). I pre-ordini per le quattro le versioni saranno aperti a partire dal 18 ottobre e sarà possibile ordinare la nuova smart #1 presso il più vicino agente sul territorio o on-line, su it.smart.com. Sarà possibile scegliere tra l'esclusività della Launch Edition, lo stile ricercato della versione Premium, il comfort della Pro+ o le prestazioni pure della Brabus. Oltre alle dotazioni già disponibili sull'allestimento Pro+, tra cui figurano una vasta gamma di sistemi di assistenza alla guida, telecamera a 360 gradi, assistenza vocale intelligente, luci a LED e portellone posteriore elettroattuato, la versione Premium offre l'audio system firmato Beats, Head-Up Display (HUD), fari CyberSparks+ LED Matrix e assisteza automatica per il parcheggio. La smart #1 Brabus offre, inoltre, la trazione la trazione integrale e presenta funzionalità e personalizzazioni Brabus uniche e distintive. Con l'#1, smart e Brabus si preparano a scrivere un capitolo completamente nuovo di una storica e consolidata partnership, elevandola ad un livello superiore. smart #1 Brabus segna una pietra miliare dell'integrazione nativa dell'esclusivo tocco Brabus nella gamma di prodotti smart. Oltre al look, anche le prestazioni di smart #1 Brabus si elevano, con una decisa virata verso la sportività. La potenza passa da 200 kW (272 CV) a 315 kW (428); la coppia da 343 a 543 Nm, passando dalla trazione posteriore alla trazione integrale. Questo offre un'esperienza di guida ancora più emozionante che, grazie anche alla modalità di guida Brabus, sprigiona tutto potenziale della vettura, per soddisfare anche i drivers più esigenti. Con l'introduzione della nuova #1, smart cambia anche il suo modello di business e di vendita con un approccio completamente integrato, online e customer centred, supportato da un network di agenti fortemente radicati sul territorio. Per questo nuovo approccio digitale, smart utilizza l'offerta di servizi finanziari integrati di ALD; le transazioni di pagamento per i clienti europei saranno gestite da un altro partner che sarà annunciato a breve. Il nuovo sistema sarà semplice e consentirà un processo di ordine molto semplice per i clienti. Sarà possibile prenotare, acquistare, sottoscrivere o noleggiare una smart #1 solo con pochi click, in modalità paperless. (ITALPRESS). -foto ufficio stampa smart- ads/com 28-Set-22 15:46