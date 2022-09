Start–up digitali. Due scuole italiane in finale allo school contest di Re-Educo

Sono due le scuole italiane scelte per partecipare alla finale del Contest internazionale RE-EDUCO, che premia le migliori idee imprenditoriali sviluppate dagli studenti di ogni Paese, nell’ambito del percorso di educazione digitale di Erasmus +. Il prossimo 3 ottobre gli studenti del Liceo Statale “Giorgio Buchner” di Ischia, e dell’Istituto d’Istruzione Superiore “G.M. Angioy di Carbonia presenteranno la propria idea imprenditoriale in una sessione di start-up internazionale per l’innovazione digitale con i vincitori del concorso nazionale provenienti da Spagna, Grecia, Cipro e Finlandia. I ragazzi dell’istituto di Carbonia presenteranno il progetto Parking help, che si pone l’obiettivo di supportare le persone con disabilità. L’applicazione online individua i parcheggi per i disabili e indica se sono liberi o occupati, consente inoltre di aggiornare gli utenti sulle condizioni di traffico. I ragazzi del liceo di Ischia presenteranno il progetto Scavengers, il cui obiettivo è migliorare la pulizia dei mari, con mezzi di minore impatto ambientale. Attraverso l’ausilio di droni, potranno essere pattugliate le coste e raccolti i rifiuti più piccoli. I robot sostituiranno in parte il lavoro delle barche con un notevole risparmio di energia. Il contest internazionale del prossimo 3 ottobre, la cui cerimonia si svolgerà online, chiude il ciclo formativo svolto in aula dagli studenti, che hanno partecipato in questi anni al progetto Re- Educo. Il percorso ha consentito a migliaia di ragazzi dell’Unione Europea di approfondire i temi legati alla tecnologia digitale. Durante il percorso di studi sono stati accompagnati con delle sessioni di tutoraggio e webinar gestiti da esperti nel settore della formazione delle start-up e dello di sviluppo aziendale. Sono stati forniti inoltre format e materiali di progettazione e metodologie per la definizione delle business-idea. In chiusura di percorso, gli studenti e i docenti hanno sviluppato un progetto imprenditoriale nel campo delle applicazioni digitali.

