La pandemia da SARS-CoV-2 non è ancora terminata e con l’autunno alle porte la domanda che in molti si fanno è: fare o non fare la quarta dose di vaccino? E quando fare il vaccino antinfluenzale? Rosanna Lambertucci ne parla col professor Claudio Mastroianni, presidente della Società Italiana Malattie Infettive e Tropicali, nella nuova puntata della Salute Vien Mangiando.

