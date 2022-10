“Life”, il primo “film senza immagini” riporta alla ribalta l’audiodramma e ne fa un’eccellenza italiana utilizzando lo stile del doppiaggio cinematografico e coinvolgendo ben 107 attori tra grandi voci del cinema e della pubblicità, riproponendo in chiave nuova i tanto amati romanzi radiofonici degli anni Cinquanta, con la voce come mezzo di comunicazione privilegiato per tradurre immagini e delineare il profilo psicologico dei personaggi.

Tratto dalla trilogia letteraria di Alex Poli, edita da Booksprint, e realizzato con Voci.fm, l’audiofilm – scritto e diretto dallo stesso Poli – può essere definito un thriller esoterico strutturato sulla vicenda di John Templar (Roberto Pedicini, doppiatore italiano di Kevin Spacey e Jim Carrey), ambizioso produttore televisivo americano, che mette a punto uno show di grande successo dal cosiddetto “Libro del Destino”, volume magico che al solo tocco descrive tutta la vita di chi ne viene a contatto. Ma quando un concorrente muore dopo aver scoperto la data della propria fine, tutto assumerà toni drammatici.

“”Life” è stato concepito cinque anni fa dopo un particolare evento che mi è accaduto – racconta Poli – dovuto a un aneurisma cerebrale che ha arrestato il mio cuore per due minuti e mezzo, durante i quali ho fatto un giro “dall’altra parte”. Un’esperienza unica che mi ha lasciato però una grande ricchezza in termini di consapevolezza, e quando mi sono risvegliato è scattata l’idea della storia”.