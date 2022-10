Conte “Oggi più che mai serve M5S per difendere valori sotto attacco”

ROMA (ITALPRESS) – "I valori della giustizia sociale, della lotta alla corruzione, della tutela del lavoro, dell'ambiente e della biodiversità, della pace sono sotto attacco. Oggi più che mai serve il MoVimento 5 Stelle. Tanti auguri Movimento! Che la nostra comunità possa rafforzarsi nella radicalità dei principi, nella non negoziabilità dei valori, nel coraggio e nella fermezza dell'azione politica, nella passione con cui affronta tutte le battaglie, nella lungimiranza della visione e, infine, nella costante apertura al dubbio per non riposare nell'errore!". Lo scrive su Facebook il presidente del M5S Giuseppe Conte. – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). sat/com 04-Ott-22 12:07