Festa del Cinema di Roma, in arrivo la diciassettesima edizione – Programma completo

La diciassettesima edizione La diciassettesima edizione della Festa del Cinema di Roma, si terrà dal 13 al 23 ottobre 2022 presso l’Auditorium Parco della Musica che ospiterà le principali sale di proiezione e il lungo red carpet, uno dei più grandi al mondo. Il programma coinvolgerà inoltre altri luoghi e realtà culturali della Capitale. Alice nella città, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema dedicata alle giovani generazioni, si svolgerà nelle medesime date della Festa secondo un proprio regolamento.

Dal 2022, la Festa del Cinema di Roma è stata ufficialmente riconosciuta come Festival Competitivo dalla FIAPF (Fédération Internationale des Associations de Producteurs de Films). Infatti, rispetto alle ultime edizioni, quest’anno sarà introdotto un Concorso internazionale dal titolo Progressive Cinema – Visioni per il mondo di domani. Oltre al Concorso, il programma della Festa sarà composto da altre sezioni non competitive: Freestyle ospiterà titoli di formato, durata e stile liberi, dalle serie ai videoclip, dai film alla videoarte; in Grand Public si terranno i film per il grande pubblico; una sezione specifica sarà dedicata alle Proiezioni Speciali; Best of 2022 accoglierà alcuni tra i migliori titoli della stagione provenienti da altri festival internazionali; Storia del Cinema e Retrospettiva presenteranno capolavori riportati al loro originario splendore e approfondimenti sull’opera di protagonisti del cinema italiano e internazionale. Ad affiancare il programma dei film, due sezioni dedicate agli Incontri con il pubblico: Paso Doble, che prevede un dialogo tra due autori, e Absolute Beginners, in cui un autore affermato rievocherà la storia del proprio esordio al cinema. Oltre alle precedenti sezioni, la Festa ospiterà un programma di eventi nella Capitale. Accanto alla Festa, Alice nella città organizzerà, secondo un proprio regolamento, una rassegna di film per ragazzi.

I film del Concorso Progressive Cinema saranno giudicati da una giuria composta da professionisti del mondo del cinema, della cultura e delle arti che assegneranno i seguenti riconoscimenti: Miglior Film, Gran Premio della Giuria, Miglior regia, Miglior sceneggiatura, Premio “Monica Vitti” alla Miglior attrice, Premio “Vittorio Gassman” al Miglior attore e Premio speciale della , a scelta in una delle seguenti categorie: fotografia, montaggio, colonna sonora originale. Sono inoltre previsti due riconoscimenti trasversali: il Premio “Ugo Tognazzi” alla Miglior commedia e il Premio Miglior Opera Prima BNL BNP Paribas. Anche quest’anno, gli spettatori saranno protagonisti della Festa con l’assegnazione del Premio del Pubblico FS.

La Selezione Ufficiale della Festa del Cinema 2022 sarà composta dalle seguenti sezioni:

Concorso Progressive Cinema – Visioni per il mondo di domani

Concorso internazionale senza distinzione tra film di finzione, documentari e film in animazione.

Sezione non competitiva composta da titoli di formato e stile liberi, dalle serie ai video clip, dai film alla videoarte.

Sezione non competitiva dedicata al cinema per il grande pubblico.

Sezione non competitiva.

Sezione non competitiva composta da film provenienti da altri festival internazionali, considerati tra i migliori della stagione.

Sezione non competitiva dedicata a celebri film in versione restaurata, agli omaggi e all’approfondimento della storia del cinema italiano e internazionale.

Sezione non competitiva che omaggia l’opera dei più importanti protagonisti della settima arte.

Ad affiancare il programma dei film, due sezioni dedicate agli Incontri con il pubblico:

Paso Doble

Due autori si confronteranno su temi riguardanti il mondo del cinema, le sue storie, i suoi protagonisti.

Un autore affermato rievocherà la storia del proprio esordio sul grande schermo.

Una serie di Eventi si svolgerà in tutta la città in collaborazione con le più interessanti realtà culturali della Capitale.

GIURIE E PREMI

Una giuria composta da professionisti del mondo del cinema, della cultura e delle arti (che sarà annunciata successivamente) assegnerà ai film del Concorso Progressive Cinema i seguenti riconoscimenti:

Miglior Film

Gran Premio della Giuria

Miglior regia

Miglior sceneggiatura

Premio “Monica Vitti” alla Miglior attrice

Premio “Vittorio Gassman” al Miglior attore

Premio speciale della Giuria, a scelta in una delle seguenti categorie: fotografia, montaggio, colonna sonora originale

La Festa prevede anche l’assegnazione di due premi trasversali:

Premio “Ugo Tognazzi” alla Miglior commedia

Una giuria presieduta dal cineasta Carlo Verdone e composta dall’attrice Marisa Paredes e dall’autrice e attrice Teresa Mannino assegnerà il Premio “Ugo Tognazzi” alla miglior commedia, che sarà scelta fra i titoli in programma nelle sezioni Concorso Progressive Cinema, Freestyle e Grand Public.

Una giuria presieduta dalla regista e sceneggiatrice Julie Bertuccelli e composta dalla critica cinematografica Daniela Michel e dal regista Roberto De Paolis assegnerà il Premio Miglior Opera Prima BNL BNP Paribas, che sarà scelta fra i titoli in programma nelle sezioni Concorso Progressive Cinema, Freestyle e Grand Public.

Come ogni anno, il pubblico sarà protagonista della Festa assegnando uno specifico riconoscimento:

Premio del pubblico FS

Tra i film del Concorso Progressive Cinema, gli spettatori assegneranno il Premio del Pubblico FS, Official Sponsor della Festa. Il pubblico della proiezione ufficiale e della prima replica di un film potrà esprimere il proprio voto utilizzando l’APP ufficiale della Festa del Cinema “Rome Film Fest” (disponibile per iOS e Android) e attraverso il sito www.romacinemafest.it. Per entrare nella piattaforma di voto, sarà necessario inserire il codice riportato sul biglietto di ingresso.

CONCORSO PROGRESSIVE CINEMA – VISIONI PER IL MONDO DI DOMANI

Concorso internazionale specializzato composto da 16 titoli, senza distinzione tra film di finzione, documentari e film in animazione.

ALAM

di Firas Khoury, Francia, Tunisia, Palestina, Arabia Saudita, Qatar, 2022, 110’ | Opera prima |

Cast: Mahmood Bakri, Sereen Khass, Mohammad Karaki, Muhammad Abed Elrahman, Ahmad Zaghmouri, Saleh Bakri

EL CASO PADILLA | THE PADILLA AFFAIR

di Pavel Giroud, Spagna, Cuba, 2022, 78’ | Doc |

CAUSEWAY

di Lila Neugebauer, Stati Uniti, 2022, 92’ | Opera prima | Cast: Jennifer Lawrence, Brian Tyree Henry, Linda Emond, Jayne Houdyshell, Stephen McKinley Henderson, Russell Harvard, Fred Weller, Sean Carvajal, Will Pullen, Neal Huff

LA CURA

di Francesco Patierno, Italia, 2022, 87’

Cast: Francesco di Leva, Alessandro Preziosi, Francesco Mandelli, Cristina Donadio, Andrea Renzi, Antonino Iuorio, Peppe Lanzetta

FOUDRE | THUNDER

di Carmen Jaquier, Svizzera, 2022, 92’ | Opera prima |

Cast: Lilith Grasmug, Mermoz Melchior, Benjamin Python, Noah Watzlawick, Sabine Timoteo, François Revaclier, Diana Gervalla, Lou Iff, Léa Gigon, Marco Calamandrei

HOURIA

di Mounia Meddour, Francia, 2022, 104’

Cast: Lyna Khoudri, Rachida Brakni, Hilda Amira Douaouda

IN EINEM LAND, DAS ES NICHT MEHR GIBT | IN A LAND THAT NO LONGER EXISTS

di Aelrun Goette, Germania, 2022, 101’

Cast: Marlene Burow, Sabin Tambrea, David Schütter, Claudia Michelsen, Jördis Triebel

JANVĀRIS | JANUARY

di Viesturs Kairišs, Lettonia, Lituania, Polonia, 2022, 94’

Cast: Kārlis Arnolds Avots, Alise Dzene, Baiba Broka, Aleksas Kazanavičius, Juhan Ulfsak, Sandis Runge

JEONG-SUN

di Jeong Ji-hye, Corea del Sud, 2022, 105’ | Opera prima |

Cast: Kim Kum-soon, Yun Seon-a, Cho Hyeon-woo, Kim Yong-joon

LV GUAN | THE HOTEL

di Wang Xiaoshuai, Hong Kong, 2022, 112’

Cast: Ning Yuanyuan, Ye Fu, Qu Ying, Huang Xiaolei, Worrapon Srisai, Dai Jun, Li Zonghan

I MORTI RIMANGONO CON LA BOCCA APERTA

di Fabrizio Ferraro, Italia, Spagna, 2022, 84’

Cast: Emiliano Marrocchi, Domenico D’Addabbo, Fabio Fusco, Olimpia Bonato, Antonio Sinisi

RAMONA

di Andrea Bagney, Spagna, 2022, 80’ | Opera prima |

Cast: Lourdes Hernández, Bruno Lastra, Francesco Carril

RAYMOND & RAY

di Rodrigo García, Stati Uniti, 2022, 100’

Cast: Ethan Hawke, Ewan McGregor, Maribel Verdú, Tom Bower, Vondie Curtis Hall, Sophie Okonedo

SANCTUARY

di Zachary Wigon, Stati Uniti, 2022, 96’

Cast: Margaret Qualley, Christopher Abbott

SHTTL

di Ady Walter, Francia, Ucraina, 2022, 109’ | Opera prima |

Cast: Moshe Lobel, Antoine Millet, Saul Rubinek, Anisia Stasevich, Pyotr Ninevsky, Daniel Kenigsberg, Emily Karpel

LA TOUR | LOCKDOWN TOWER

di Guillaume Nicloux, Francia, 2022, 89’

Cast: Angèle Mac, Hatik, Ahmed Abdel-Laoui, Kylian Larmonie, Merveille Nsombi, Nicolas Pignon

FREESTYLE

Sezione non competitiva composta da 25 titoli di formato e stile liberi, dalle serie ai video clip, dai film alla videoarte.

75 – BIENNALE RONCONI VENEZIA

di Jacopo Quadri, Italia, 2022, 84’ | Doc |

AMATE SPONDE

di Egidio Eronico, Italia, 2022, 78’ | Doc |

BASSIFONDI

di Francesco Pividori, Italia, 2022, 94’ | Opera prima |

Cast: Gabriele Silli, Romano Talevi

LA CALIFORNIA

di Cinzia Bomoll, Italia, Cile, 2022, 100’

Cast: Piera Degli Esposti (voce narrante), Silvia Provvedi, Giulia Provvedi, Lodo Guenzi, Eleonora Giovanardi, Alfredo Castro, Andrea Roncato, Riccardo Frascari, Enrico Salimbeni, Andrea Montovoli, Lorenzo Ansaloni, Andrea Mingardi, Angela Baraldi, Stefano Pesce, Stefano Fregni, Paola Lavini, Nina Zilli

DANIEL PENNAC: HO VISTO MARADONA!

di Ximo Solano, Spagna, Italia, 2022, 82’ | Doc |

DARIO FO: L’ULTIMO MISTERO BUFFO

di Gianluca Rame, Italia, 2022, 90’ | Doc |

DREI FRAUEN UND DER KRIEG | TRAINED TO SEE – THREE WOMAN AND THE WAR

di Luzia Schmid, Germania, Italia, 2022, 106’ | Doc |

LA DIVINA COMETA

di Mimmo Paladino, Italia, 2022, 96’

Cast: Tomas Arana, Mimmo Borrelli, Ferdinando Bruni, Luigi Credendino, Francesco De Gregori, Elio De Capitani, Nino D’Angelo, Cristina Donadio, Giovanni Esposito, Giuliana Gargiulo Alessandro Haber, Enzo Moscato, Ginestra Paladino, Sergio Rubini, Luca Saccoia, Peppe Servillo, Toni Servillo, Eliot Sumner, Tonino Taiuti, Giovanni Veronesi, Sergio Vitolo

DJANGO – LA SERIE

di Francesca Comencini, Italia, Francia, 2022, 2 episodi, 100’ | Serie |

Cast: Matthias Schoenaerts, Nicholas Pinnock, Lisa Vicari, Noomi Rapace

ENRICO CATTANEO / RUMORE BIANCO

di Francesco Clerici, Ruggero Gabbai, Italia, 2021, 32’ | Doc |

ER GOL DE TURONE ERA BONO

di Francesco Miccichè, Lorenzo Rossi Espagnet, Italia, 2022, 85’ | Doc |

JANE CAMPION, LA FEMME CINÉMA | JANE CAMPION, THE CINEMA WOMAN

di Julie Bertuccelli, Francia, 2022, 100’ | Doc |

JAZZ SET

di Steve Della Casa, Caterina Taricano, Italia, 2022, 73’ | Doc |

THE LAST MOVIE STARS

di Ethan Hawke, Stati Uniti, 2022, 6 episodi, 441’ | Serie | Doc |

LIFE IS (NOT) A GAME

di Antonio Valerio Spera, Italia, Spagna, 2022, 90’ | Doc |

LOLA

di Andrew Legge, Irlanda, Regno Unito, 2022, 80’ | Opera prima |

Cast: Stefanie Martini, Emma Appleton, Rory Fleck Byrne, Aaron Monaghan

LOUIS ARMSTRONG’S BLACK & BLUES

di Sacha Jenkins, Stati Uniti, 2022, 104’ | Doc |

LYNCH / OZ

di Alexandre O. Philippe, Stati Uniti, 2022, 108’ | Doc |

IL MALEDETTO

di Giulio Base, Italia, 2022, 112’

Cast: Nicola Nocella, Ileana D’Ambra, Gianni D’Addario, Andrea Sasso, Lucia Zotti, Samuele Carrino

NINO MIGLIORI. VIAGGIO INTORNO ALLA MIA STANZA

di Elisabetta Sgarbi, Italia, 2022, 42’| Doc |

LA PAZ DEL FUTURO

di Francesco Clerici, Luca Previtali, Italia, Regno Unito, 2022, 80’ | Doc |

ROMULUS II – LA GUERRA PER ROMA

di Matteo Rovere (ep. 1), Enrico Maria Artale (ep. 2), Italia, 2022, 2 episodi, 100’ | Serie |

Cast: Andrea Arcangeli, Francesco Di Napoli, Marianna Fontana, Valentina Bellè, Emanuele Di Stefano,

Max Malatesta, Vanessa Scalera (ep. 2), Sergio Romano

SELF–PORTRAIT AS A COFFEE POT

di William Kentridge, Sudafrica, Stati Uniti, 2022, 3 episodi, 110’ | Serie | Doc |

SONO LILLO

di Eros Puglielli, Italia, 2022, 3 episodi, 84’ | Serie |

Cast: Lillo Petrolo, Pietro Sermonti, Cristiano Caccamo, Sara Lazzaro, Camilla Filippi, Marco Marzocca, Maryna, Paolo Calabresi, Anna Bonaiuto

SOUVENIR D’ITALIE

di Giorgio Verdelli, Italia, 2022, 94’ | Doc |

GRAND PUBLIC

Sezione non competitiva dedicata al cinema per il grande pubblico, per un totale di 16 titoli.

FILM DI APERTURA – IL COLIBRÌ

di Francesca Archibugi, Italia, Francia, 2022, 126′

Cast: Pierfrancesco Favino, Kasia Smutniak, Bérénice Bejo, Laura Morante, Sergio Albelli, Alessandro Tedeschi, Benedetta Porcaroli, Massimo Ceccherini, Fotiní Peluso, Francesco Centorame, Pietro Ragusa, Valeria Cavalli, Nanni Moretti

Il film sarà preceduto dalla proiezione del cortometraggio:

LUCIANO PAVAROTTI, LA STELLA

di Gianluigi Toccafondo, Italia, 2022, 2’

AMSTERDAM

di David O. Russell, Stati Uniti, 2022, 134’

Cast: Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Alessandro Nivola, Andrea Riseborough, Anya Taylor-Joy, Chris Rock, Matthias Schoenaerts, Michael Shannon, Mike Myers, Taylor Swift, Zoe Saldaña, Rami Malek, Robert De Niro

ASTOLFO

di Gianni Di Gregorio, Italia, 2021, 97’

Cast: Gianni Di Gregorio, Stefania Sandrelli, Alfonso Santagata, Alberto Testone, Mauro Lamantia, Agnese Nano, Simone Colombari, Andrea Cosentino, Biagio Forestieri, Mariagrazia Pompei, Francesca Ventura, Gigio Morra

BROS

di Nicholas Stoller, Stati Uniti, 2022, 115’

Cast: Billy Eichner, Luke Macfarlane, Guy Branum, Miss Lawrence, Ts, Dot-Marie Jones, Jim Rash, Eve Lindley, Monica Raymund, Guillermo Díaz, Jai Rodriguez, Amanda Bearse, Debra Messing, Bowen Yang, Harvey Fierstein

BUTCHER’S CROSSING

di Gabe Polsky, Stati Uniti, 2022, 105’

Cast: Nicolas Cage, Fred Hechinger, Xander Berkeley, Rachel Keller, Jeremy Bobb, Paul Raci

ERA ORA

di Alessandro Aronadio, Italia, 2022, 109’

Cast: Edoardo Leo, Barbara Ronchi, Mario Sgueglia, Francesca Cavallin, Raz Degan, Massimo Vertmüller, Stella Trotta, Sofia Piacentini, Nina Bianchini Zoni, Noa Bianchini Zoni, Andrea Purgatori

THE LOST KING

di Stephen Frears, Regno Unito, 2022, 108’

Cast: Sally Hawkins, Steve Coogan, Harry Lloyd, Mark Addy

THE MENU

di Mark Mylod, Stati Uniti, 2022, 107’

Cast: Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy, Nicholas Hoult, Hong Chau, Janet McTeer, Judith Light, John Leguizamo

MRS. HARRIS GOES TO PARIS | LA SIGNORA HARRIS VA A PARIGI

di Anthony Fabian, Regno Unito, Ungheria, 2022, 115’

Cast: Lesley Manville, Isabelle Huppert, Lambert Wilson, Alba Baptista, Lucas Bravo, Ellen Thomas, Rose Williams, Jason Isaacs

L’OMBRA DI CARAVAGGIO

di Michele Placido, Italia, Francia, 2022, 120’

Cast: Riccardo Scamarcio, Louis Garrel, Isabelle Huppert, Micaela Ramazzotti, Tedua, Vinicio Marchioni, Lolita Chammah

IL PRINCIPE DI ROMA

di Edoardo Falcone, Italia, 2022, 92’

Cast: Marco Giallini, Giulia Bevilacqua, Filippo Timi, Sergio Rubini, Denise Tantucci, Antonio Bannò, Liliana Bottone, Massimo De Lorenzo, Andrea Sartoretti, Giuseppe Battiston

RAPINIAMO IL DUCE

di Renato De Maria, Italia, 2022, 98’

Cast: Pietro Castellitto, Matilda De Angelis, Tommaso Ragno, Isabella Ferrari, Alberto Astorri, Maccio Capatonda, Luigi Fedele, Coco Rebecca Edogamhe, Maurizio Lombardi, Lorenzo De Moor, Luca Lo Destro, Filippo Timi

RHEINGOLD

di Fatih Akın, Germania, Paesi Bassi, Marocco, Messico, 2022, 140’

Cast: Emilio Sakraya, Kardo Razzazi, Mona Pirzad, Arman Kashani, Hüsein Top, Sogol Faghani

LA STRANEZZA

di Roberto Andò, Italia, 2022, 103’

Cast: Toni Servillo, Salvo Ficarra, Valentino Picone, Giulia Andò, Rosario Lisma, Aurora Quattrocchi, Donatella Finocchiaro, Galatea Ranzi, Fausto Russo Alesi, Filippo Luna, Tuccio Musumeci, Luigi Lo Cascio, Renato Carpentieri

WAR – LA GUERRA DESIDERATA

di Gianni Zanasi, Italia, Francia, 2022, 130’

Cast: Edoardo Leo, Miriam Leone, Giuseppe Battiston, Carlotta Natoli, Stefano Fresi, Antonella Attili, Massimo Popolizio

WHAT’S LOVE GOT TO DO WITH IT?

di Shekhar Kapur, Regno Unito, 2022, 109’

Cast: Lily James, Emma Thompson, Shazad Latif, Shabana Azmi, Sajal Aly, Oliver Chris, Asim Chaudhry, Jeff Mirza, Alice Orr-Ewing

PROIEZIONI SPECIALI

Sezione non competitiva per un totale di 11 titoli.

LES ANNEES SUPER-8 | THE SUPER 8 YEARS

di Annie Ernaux, David Ernaux-Briot, Francia, 2022, 60’ | Doc |

A COOLER CLIMATE

di James Ivory, Giles Gardner, Regno Unito, 2022, 75’ | Doc |

GOOD MORNING TEL AVIV

di Giovanna Gagliardo, Italia, 2022, 91’ | Doc |

KILL ME IF YOU CAN

di Alex Infascelli, Italia, 2022, 90’ | Doc |

КОРДОН KORDON (CONFINE)

di Alice Tomassini, Italia, 2022, 67’ | Doc

ORA TOCCA A NOI – STORIA DI PIO LA TORRE

di Walter Veltroni, Italia, 2022, 102’ | Doc |

POLAŃSKI, HOROWITZ. HOMETOWN

di Mateusz Kudła, Anna Kokoszka-Romer, Polonia, 2021, 75’ | Doc |

RITRATTO DI REGINA

di Fabrizio Ferri, Italia, 2022, 77’ | Doc |

RULES OF WAR

di Guido Hendrikx, Paesi Bassi, 2022, 53’ | Doc |

UMBERTO ECO – LA BIBLIOTECA DEL MONDO

di Davide Ferrario, Italia, 2022, 80’ | Doc |

VIA ARGINE 310

di Gianfranco Pannone, Italia, 2022, 70’ | Doc |

BEST OF 2022

Sezione non competitiva composta da 11 film provenienti da altri festival internazionali, considerati tra i migliori della stagione.

ALL THAT BREATHES

di Shaunak Sen, India, Stati Uniti, Regno Unito, 2022, 94’ | Doc |

LES AMANDIERS

di Valeria Bruni Tedeschi, Francia, 2022, 126’

Cast: Nadia Tereszkiewicz, Sofiane Bennacer, Louis Garrel, Micha Lescot, Clara Bretheau, Noham Edje, Vassili Schneider, Sarah Henochsberg, Eva Danino, Liv Henneguier, Baptiste Carrion-Weiss, Alexia Chardard, Léna Garrel, Oscar Lesage, Suzanne Lindon

AS BESTAS

di Rodrigo Sorogoyen, Spagna, Francia, 2022, 137’

Cast: Luis Zahera, Marina Fois, Diego Anido, Denis Menochet

CORSAGE

di Marie Kreutzer, Austria, Lussemburgo, Germania, Francia, 2022, 112’

Cast: Vicky Krieps, Florian Teichtmeister, Katharina Lorenz, Colin Morgan, Jeanne Werner, Alma Hasun, Manuel Rubey, Finnegan Oldfield

COUPEZ! | CUT! ZOMBI CONTRO ZOMBI

di Michel Hazanavicius, Francia, Giappone, 2021, 112’

Cast: Romain Duris, Bérénice Bejo, Grégory Gadebois, Finnegan Oldfield, Matilda Lutz, Sébastien Chassagne, Raphaël Quenard

L’ENVOL | LE VELE SCARLATTE

di Pietro Marcello, Francia, Italia, Germania, 2022, 99’

Cast: Juliette Jouan, Raphaël Thiery, Noémie Lvovsky, Louis Garrel, Yolande Moreau

L’INNOCENT

di Louis Garrel, Francia, 2022, 99’

Cast: Roschdy Zem, Anouk Grinberg, Louis Garrel, Noémie Merlant

KLONDIKE

di Maryna Er Gorbach, Ucraina, Turchia, 2022, 100’

Cast: Oxana Cherkashyna, Sergey Shadrin, Oleg Scherbina, Oleg Shevchuk, Artur Aramyan, Evgenij Efremov

RABIYE KURNAZ GEGEN GEORGE W. BUSH | MAMMA CONTRO G. W. BUSH

di Andreas Dresen, Germania, Francia, 2022, 119’

Cast: Meltem Kaptan, Alexander Scheer, Charly Hübner, Nazmi Kirik, Abdullah Emre Öztürk, Şafak Şengül

TRIANGLE OF SADNESS

di Ruben Östlund, Svezia, Germania, Francia, Regno Unito, 2022, 142’

Cast: Harris Dickinson, Charlbi Dean, Woody Harrelson, Vicki Berlin, Henrik Dorsin, Zlatko Burić, Jean- Christophe Folly, Iris Berben, Dolly De Leon, Sunnyi Melles, Amanda Walker, Oliver Ford Davies, Arvin Kananian, Carolina Gynning, Ralph Schicha

WALAD MIN AL JANNA | BOY FROM HEAVEN

di Tarik Saleh, Svezia, Francia, Finlandia, Danimarca, 2022, 126’

Cast: Tawfeek Barhom, Fares Fares, Yunud Albayrak