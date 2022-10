Paris Fashion Week: quando la moda supera il limite?

Durante la Paris Fashion Week, la maison Valentino ha dimostrato un’attitudine non avversa al superamento del limite. Difatti sta spopolando sul web, il video in cui la modella di haute couture ha evidenti difficoltà nel proseguire in maniera adeguata la sfilata. Sul web è polemica: alcuni sostengono che non siano stati eseguiti i fitting necessari prima di ogni sfilata di un certo calibro ed, altri che la traversata della passerella così eseguita sia stata puramente intenzionale. Quale sarà la versione corrispondente al vero?