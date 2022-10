Siena Awards Festival 2022

Dan Winters

Autore dei ritratti delle più importanti star di Hollywood e delle rockstar più conosciute, nonchè di scienziati, sportivi e di gente americana comune ha realizzato molti dei ritratti più popolari delle celebrità degli ultimi 15 anni con un piede nella storia dell’arte e l’altro saldo nel suo tempo.

Peter Mather

Presenta due inediti reportage, uno sulla vita dei grizzly nei pressi del villaggio canadese di Klukshu, nel sud-ovest dello Yukon l’altro sul comportamento delle volpi rosse che in un habitat non proprio naturale coabitano con l’uomo mettendo in luce il loro sorprendente spirito di adattamento.

Due mostre collettive sul DRONE e CREATIVE

La mostra “I Wonder if You Can” espone il lavoro di fotografi contemporanei che spingono i limiti di questo secolare mezzo oltre la realtà. Gli artisti esposti utilizzano un approccio innovativo alla fotografia per sovvertire le aspettative del visitatore.

“Above us Only Sky” è un’evento che rappresenta la più importante mostra collettiva sulla fotografia aerea. Le immagini, che costituiscono una selezione tra le più belle foto premiate ai “Drone Photo Awards”, saranno esposte nei meravigliosi locali del Museo di Storia Naturale dell’Accademia dei Fisiocritici.

RETROSPETTIVE

Il lavoro della fotografa americana Ami Vitale svolto per il National Geographic in una grande retrospettiva. In mostra la storia di un orfanotrofio di elefanti in Kenya, il drammatico salvataggio di due giraffe di Rothschild e gli ultimi istanti di vita di Sudan, un rinoceronte bianco, ultimo maschio della specie.