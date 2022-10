Explorer HD Channel, ecco il palinsesto di ottobre

Il palinsesto di ottobre di Explorer HD Channel, il canale visibile su SKY canale 176 ha una programmazione ricchissima. Si parte con Tales of China. Ogni giorno, un episodio sulla Cina che non si conosce, i tesori della natura e della cultura racchiusi nel territorio di questo grande Paese: storie e le leggende che ancora si tramandano, testimonianze vivaci ed entusiasmanti su una terra una volta chiamata il Celeste Impero. E dal 13 ottobre in occasione della Settimana Cultura Cinese la programmazione verrà arricchita da un secondo passaggio giornaliero di Tales of China e dalla seconda stagione de I 100 volti della cultura cinese pillole dedicate alla cultura, alla società, al food e alla tradizione con importanti personaggi che hanno caratterizzato la storia cinese.

Altra novità è Italia Opera Talent, il primo show televisivo di intrattenimento per l’opera lirica. Una serie embrionale per dare alla Lirica una visibilità diversa, fuori dalle roccaforti dei teatri, per sperimentare se un’arte così “difficile” per molti, può essere trattata in maniera comprensibile per tutti. 12 giovani cantanti lirici provenienti da tutto il mondo, si sfidano in 5 opere in gara: La Traviata e il Rigoletto di Giuseppe Verdi, Don Giovanni di Mozart, La Bohème di Giacomo Puccini e L’Elisir D’amore di Gaetano Donizetti. Il format ideato dal Tenore Gianluca Terranova e prodotto da Oberon Media International è condotto dallo stesso autore insieme al Maestro Sergio La Stella, l’attore Gianni Pelliccia e l’attrice Sabrina Picci. L’obiettivo è raccontare le Opere Liriche in venti minuti, svelando le trame, i personaggi e i brani cantati più famosi e pertinenti alla narrazione.

In questa forma chiamata “Operacorto” i giovani concorrenti si cimenteranno e verranno giudicati da una giuria di alto livello tecnico: Carla Moreni(critico del Sole 24 ore) James Imam (corrispondente per il NY Times) e i due critici Giuseppe Cuccia (Direttore Artistico e oggi consulente per Art Center Pechino) Patrizia Pace (Soprano e docente in conservatorio).

Alla gara Operacorto, seguirà una gara di canzoni napoletane dedicata ad Enrico Caruso che concorrerà a determinare l’opera e il relativo cast vincitore, che verrà scritturato per la realizzazione di un Corto Cinematografico dell’Operacorto vincitrice.

Dal 5 ottobre Soccer AperiGame, il primo quizgame dove si disputa una vera e propria stagione calcistica coppe e campionato compresi. Sedici squadre che non si affrontano su un campo di calcio ma a colpi di cultura e simpatia.

Il 25 ottobre alle 21.00 la prima Tv “Storaro: Apocalypse Then and Now” un racconto sulla genesi e sulla realizzazione del film di Francis Ford Coppola del 1979, pluripremiato agli Oscar e al Festival di Cannes, con riferimenti all’attualità e malvagità della guerra.

Dal 31 ottobre andrà inoltre in onda Esteticamente, ideato e condotto da Anadela Serra Visconti, guru della Medicina Estetica. Il programma contiene consigli di bellezza, di benessere fisico e psicologico. Medicina estetica, ricette naturali con filmati e dimostrazioni pratiche dedicate a un pubblico femminile e maschile di tutte le età.