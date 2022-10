Guerra Russia-Ucraina: escalation o descalation?

«Ripetiamo soprattutto per la parte americana: gli obiettivi che abbiamo fissato in Ucraina saranno raggiunti. Più Washington continuerà a incoraggiare l’atteggiamento bellicoso di Kiev, più la pace si allontana». Questo ha dichiarato il portavoce del ministero degli esteri russo Maria Zakharova, a seguito delle parole di Biden, che ha espresso la sua volontà nel voler continuare a fornire all’Ucraina il supporto necessario per difendersi, con l’apporto di sistemi avanzati di difesa aerea. Il conflitto armato tra Russia e Ucraina ha ormai superato i 200 giorni, ciò nonostante ,la linea comunicativa che intercorre tra i due paesi protagonisti sembra essere sempre più ostile e poco concorde a risoluzioni pacifiche. Difatti, a preoccupare i vari governi nazionali e gli apparati internazionali non sono solamente le dinamiche militari e strategiche, ma anche quelle diplomatiche, che sembrano avviarsi verso una vera e propria escalation. Difatti Zelensky, conscio del supporto costante degli Usa ha affermato: «L’Ucraina non può essere intimidita. I terroristi devono essere neutralizzati.lo scontro sarà ancora più duro». A seguito del botta e risposta tra i due comandanti in capo, la comunità internazionale ha espresso la sua profonda preoccupazione per l’evoluzione della guerra ed, ha invitato le parti interessate a risolvere in maniera consona le divergenze esistenti con il dialogo e le consultazioni. In particolare modo, il ministero degli esteri cinese si è mostrato disposto a collaborare con la comunità internazionale per continuare a svolgere un ruolo costruttivo nell’allentamento delle tensioni. A sorprendere tutti però, è stata la seconda contro-risposta di Mosca , che si è dichiarata pronta a prendere in considerazione una proposta di incontro tra Putin e Biden al G20 di metà Novembre in Indonesia, se questa venisse inoltrata. Il comandante in capo americano non ha tardato a rispondere dicendo «Non ho intenzione di negoziare e, nessuno è pronto a farlo con la Russia sull’Ucraina”. Di fronte alla via della descalation, sembrerebbe che gli USA abbiano scelto la via contraria così come l’Ucraina, in quanto a detta di Zelensky “non può esserci dialogo con questo leader della Russia, che non ha futuro».