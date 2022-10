Quali sono le ultime imprese dell’attrice de “la Signora in Giallo”?

Il mondo la ricorderebbe specialmente per la serie tv, ma in realtà l’attrice rappresenta qualcosa di più.

Una delle sue ultime interviste sembrerebbe dirla lunga sulla sua vita, poiché è stata la sua “non bellezza”, come ha raccontato l’attrice stessa, a renderla famosa.

Difatti, nel corso della sua carriera da attrice, Angela Lansbury, ha potuto interpretare ruoli diversi grazie al suo aspetto senza età, a 20 anni ricopriva ruoli di donne più mature, e ai lineamenti del viso, i quali l’hanno resa un’attrice versatile e unica.

Per cui al primo posto non vi è il suo aspetto esteriore, bensì il suo talento da attrice e proprio quest’ultimo ha rappresentato il punto di partenza per il successo.

Le grandi interpretazioni sono testimoniate dai grandi premi ricevuti, come l’Honorary Award nel 2014, cioè l’Oscar alla carriera, per i suoi svariati successi nell’industria cinematografica e televisiva, nel corso di una carriera di oltre 75 anni.

Inoltre, in occasione dei 70 anni di carriera nel 2014, Angela Lansbury, ha ricevuto il titolo di Dame Commander dell’Impero Britannico, conferito dalla Regina Elisabetta II, per il suo lavoro di attrice di teatro.

Recentemente, l’attrice ha ricevuto un Tony Award alla carriera, però non è stata in grado di ritirarlo di persona per via dell’età avanzata e del suo stato di salute.

È stato affermato proprio da una persona vicina all’attrice: «Angela ha apprezzato il riconoscimento, ma a 96 anni viaggiare non è più facile come un tempo. Angela soffre di una serie di cose, tra cui l’artrite. Inoltre, stare in una sala con 6000 persone quando i casi Covid continuano a crescere, ha fatto ritenere ad Angela che restare a casa fosse la cosa più giusta da fare».

Per questi validi motivi, ultimamente l’attrice ha preferito vivere accanto alla sua famiglia, ai figli e nipoti, a cui ha dedicato i suoi ultimi istanti di vita, attenuando così la sua presenza mediatica ma rimanendo comunque presente nel cuore di tutti.

Con la sua scomparsa, Angela Lansbury, lascia al mondo l’eredità preziosa della sua arte, che sarà per sempre fonte d’ispirazione per le generazioni future.

Un’attrice elegante, brillante e simpatica, con una classe innata, che ha sempre trasferito nei suoi personaggi e che è riuscita a conquistare intere generazioni.

Il suo ricordo rimane impresso proprio per il suo particolare modo di fare l’attrice: raffinato e unico, frutto di tanto studio e di un talento gigantesco, oltre che di un’innata signorilità.

Questi dettagli, minuziosi e fondamentali, le hanno permesso di entrare nel cuore delle persone e di non uscirne, così da non essere mai dimenticata.