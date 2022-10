Elon Musk, Putin e il piano Ucraina

Ian Bremmer, politologo americano e classificato tra i più noti esperti al mondo di politica internazionale, con le sue ultime considerazioni pubblicate su Eurasia Group, newsletter statunitense, ha fatto molto discutere. A detta di Bremmer, Elon Musk, prima di pubblicare su twitter le sue riflessioni e possibili risoluzioni riguardanti la guerra tra Russia e Ucraina , avrebbe parlato con Putin. Molti hanno dato credito alle affermazioni dell’esperto di politica internazionale, non solo per il prestigio che detiene, derivante dalla sua professione, ma anche perché il tweet del proprietario di tesla contiene un piano di pace con condizioni ben specifiche e favoreggianti per la Russia, a tal punto che mentre gli ucraini hanno criticato Musk, dalla Russia c’è chi vorrebbe il CEO dell’azienda multinazionale come prossimo presidente degli Stati Uniti d’America al posto di Joe Biden. Bremmer, infatti sostiene che lo stesso Musk gli avrebbe raccontato di una conversazione avuta con il presidente russo a fine Settembre. I contenuti di essa sarebbero state una serie di condizioni imprescindibili, affinché la guerra in Ucraina possa finire e, di fronte a tali proposte, a detta di Bremmer, Musk si sarebbe mostrato concorde in ogni punto, al fine di evitare la guerra nucleare, difatti per il politologo «Musk non ha una proposta. Ha solo ripetuto quella di Putin». Il miliardario ha subito preso le distanze dalle dichiarazioni dello scienziato politico statunitense, affermando che nessun dovrebbe dare credito a le parole di quest’ultimo, per poi dire che l’unico contatto avuto con il comandante in capo russo è stato 18 mesi fa e, l’oggetto della conversazione, a detta di Musk, è stato lo spazio. Allo stesso modo, Mosca, tramite il portavoce Dimitri Peskov ha negato qualunque forma di interazione con l’inventore americano. La risposta di Bremmer è repentina: «Ho scritto la mia newsletter sempre con onestà, senza alcuna paura e senza fare favori a nessuno. E questa settimana non c’è stato nulla di diverso». Conclude il politologo statunitense, rimanendo fermo sulla sua posizione.