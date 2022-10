Alfa Romeo Tonale si aggiudica il premio di design “autonis”

TORINO (ITALPRESS) – Alfa Romeo Tonale è tra i vincitori in Germania del rinomato concorso di design "autonis". Oltre 14.000 lettori della rivista "auto motor und sport" hanno eletto l'ultimo modello del Marchio "Best Design Innovation 2022" nella categoria dei SUV compatti. Tonale, il primo modello Alfa Romeo elettrificato, ha prevalso nettamente sui concorrenti con una quota del 30,2%. "Le vittorie di Alfa Romeo al concorso di design 'autonis' sono una tradizione ormai consolidata di cui siamo molto orgogliosi. Sono estremamente felice che Tonale abbia riscontrato grande successo tra i lettori di 'auto motor und sport' così come hanno fatto in passato altri modelli del Marchio. Con Tonale siamo riusciti ancora una volta a combinare la tecnologia più innovativa e l'elevata funzionalità con il caratterizzante stile italiano. Desidero condividere questo prestigioso riconoscimento con tutto il team del Centro Stile Alfa Romeo per il grande lavoro svolto" ha commentato Alessandro Maccolini, Design project responsible Alfa Romeo, in occasione del ritiro del premio alla cerimonia di Stoccarda. Per Alfa Romeo il premio di design "autonis", giunto quest'anno alla sua 22esima edizione, è una piacevole e gratificante consuetudine. In passato, i lettori di "auto motor und sport" hanno premiato i modelli Alfa Romeo Giulietta, MiTo, Giulia e Stelvio con il riconoscimento "Best Design Innovation" dell'anno. Nell'edizione 2022 di "autonis", hanno preso parte alle votazioni 92 nuove vetture, suddivise in undici categorie, che sono state giudicate dagli esperti lettori del magazine tedesco. foto: ufficio stampa Stellantis (ITALPRESS). tvi/com 20-Ott-22 14:04