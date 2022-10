Bmw Motorrad con la famiglia Heritage al Salone Moto d’Epoca di Padova

SAN DONATO MILANESE (MILANO) (ITALPRESS) – Bmw Motorrad Italia torna anche quest'anno al salone Auto e Moto d'Epoca che si terrà a Padova dal 20 al 23 Ottobre, portando in esposizione la gamma di moto Heritage. Sarà esposta infatti l'intera famiglia R 18, tra cui ci saranno alcuni esemplari equipaggiati con pregiati accessori originali. Su queste moto, dove il possente Big Boxer di 1.800 cc accomuna tutti i modelli rendendone unico il carattere e l'appeal, ogni dettaglio celebra la storia di Bmw Motorrad ripercorrendone le origini e allo stesso tempo proiettandola nel futuro grazie alla tecnologia e all'innovazione che le caratterizza. I quattro modelli della famiglia racchiudono due anime simili ma distinte. La R 18 e la R 18 Classic sono un inno alle origini e alle esclusive soluzioni tecniche che hanno caratterizzato in modo iconico le motociclette Bmw, mentre la R 18 B e la R 18 Transcontinental interpretano il mondo delle maxi cruiser secondo la radicata tradizione del marchio che affonda le proprie origini in un secolo di storia. A completare il panorama dell'offerta Heritage di BMW Motorrad, troveremo anche la R nineT, nella sua versione Urban G/S, che si è affermata negli anni come gamma particolarmente apprezzata dagli appassionati che privilegiano una moto essenziale, unica e facilmente customizzabile. Le motociclette della famiglia Heritage saranno esposte nell'esclusivo SoulFuel Loft che sarà situato al padiglione 4. Sullo stesso stand sarà esposta anche la linea di abbigliamento tecnico e Lifestyle della collezione Heritage di BMW Motorrad che è il perfetto complemento funzionale e di stile per le nuove R 18. foto: ufficio stampa Bmw Group Italia (ITALPRESS). tvi/com 20-Ott-22 14:00