Ariete ♈

Insomma, diciamo che non è così facile stare calmi, per questo inizio settimana… Luna e Mercurio sono in bilancia, quindi in opposizione al vostro Sole e non ci sono grandi alleati per voi nel cielo del momento. Marte in gemelli è a favore dei nati nella terza decade, ma può essere anche un fattore di rischio, spingendovi ad agire a tutti i costi, cosa non sempre saggia per voi, che spesso non riflettete abbastanza prima di partire per qualche impresa… Spesso è più utile aspettare che agire, poi se gli obiettivi non sono troppo chiari, può essere addirittura controproducente. Se siete troppo nervosi, cercate di distrarvi, usate altre tattiche, e imparate ad aspettare che gli eventi siano più chiari per muoversi.

Toro ♉

Questa settimana sarà un periodo di ascolto… Non c’è molto da fare, meglio coltivare il proprio orticello senza tanti problemi, che in fondo è quello che amate fare! Ecco riassunto il periodo. I pianeti, c’è poco da fare, stanno entrando quasi tutti nel segno dello scorpione, quindi non sono a vostro favore, tutto qui. Certo che non si può mai sapere se abbiamo dei punti sensibili del nostro oroscopo toccati da qualche pianeta, ma la considerazione generale è questa. Si può verificare un certo smarrimento di programma, sembra che ottenere dei risultati, costi di più del solito impegno che impieghiamo… questo è quello che può succedere, ma per voi, lavorare con calma e costanza non vi toglierà mai un buon raccolto, statene certi! Per raccogliere frutti senza fatica, aspettate un attimo…

Gemelli ♊

Il cielo è sempre a favore, non così tanto come poco tempo fa, ma ancora molto propizio. La settimana comincia anche con una bella Luna in bilancia, che si congiunge a Mercurio! Niente di meglio per i contatti, le pubbliche relazioni e i nuovi incontri. I nati nella terza decade sono anche coinvolti in un tumultuoso transito di Marte che può veramente avere delle sorprese interessanti, specialmente in concomitanza del perfetto trigono che farà, sia con la Luna che con Mercurio. Sorprese, novità, imprevisti e colpi di scena, ma che, buon per voi, saranno positivi, specialmente gli incontri con gli sconosciuti… Le sorprese non mancheranno e saranno piacevoli, anzi, occhi aperti, che anche se i soldi piovono dal cielo, bisogna essere svelti per acchiapparli!

Cancro 🦀

A parte come inizia la settimana, che con Luna e Mercurio in bilancia in cattivo aspetto, ci faranno sentire dei disadattati alla realtà, obnubilando le nostre naturali facoltà percettive… fortunatamente poi tutto volgera’ al meglio, con la massiccia entrata in campo dei pianeti nel segno nostro alleato dello scorpione! Finalmente dovremmo essere in grado di essere sereni e tranquilli, cosa molto importante per noi, così instabili nell umore, essendo appunto, come delle antenne che intercettano ogni minimo segnale… Quando siamo tranquilli e ci sentiamo protetti, soprattutto, siamo capaci di essere produttivi e fecondi come un capricorno! In fondo è sempre una questione di equilibri, se ci pensiamo bene. E lo zodiaco e l’astrologia sono una scuola di apprendimento dal passato. Ecco tutto.

Leone 🦁

Diciamo che il cielo è diviso in due parti, una a favore e una meno… A voi, con la vostra abilità sta la partita. Luna e Mercurio, essendo in bilancia, vi sostengono, facendovi fare buoni incontri, tenendo ben sveglia la mente e capace, soprattutto, di saper discernere i collaboratori, in primis, voi che amate avere la vostra corte personale di fiducia, e in seconda battuta, gli eventuali clienti che bussano al vostro ufficio. Spesso il risultato del nostro lavoro, anche se enorme e impegnativo, risiede solo nella capacità di scegliere. I segni di fuoco sono quelli che agiscono molto spesso, senza troppo pensare. Ecco il suggerimento. Napoleone, che era un leone come voi, era famoso per stare seduto a tavolino a studiare la strategia della battaglia…

Vergine ♍

Direi che a parte il transito di Marte nei gemelli, che può essere di intralcio, per alcuni nati nella terza decade, per il resto, la settimana dovrebbe essere tranquilla. Certo non per i solleticati da Urano, ma qui bisogna vedere bene, certe analisi devono essere fatte al grado preciso, per essere attendibili. Restando in generale, l’entrata del grande corteo planetario nel segno amico dello scorpione, segna un momento di successi e di possibilità di vincere gli avversari, che voi avete cura di non avere, ma a volte ce li ritroviamo nostro malgrado! Ecco, per questo motivo meglio avere assi nella manica, perché un aiutino, anche a chi è così attento e cauto, come voi, può fare comodo. Rilassatevi e riposate un po’ sugli allori.

Bilancia ⚖

La settimana dovrebbe cominciare con una grande vivacità di relazioni, visto il transito e la successiva congiunzione della Luna con Mercurio, che saranno anche in esplosivo aspetto con Marte nei gemelli! Che altro dire, che l’effetto più eclatante lo sentiranno i nati nella terza decade, perché i più coinvolti direttamente. Ma è molto probabile che molti di voi abbiano dei pianeti o dei punti sensibili che potrebbero essere considerati, quindi, occhi aperti per non perdere tempo e le eventuali occasioni che potrebbero esserci! Il panorama è ricco di opportunità, poi, anche se per poco, Giove è praticamente uscito dall’opposizione al vostro segno, quindi avete meno incertezze da dissipare e più certezze per agire!

Scorpione 🦂

Che dire, congratulazioni, stanno trionfalmente entrando nel vostro segno, il Sole e Venere, per il momento, ma già è sufficiente per essere i più fortunati dello zodiaco! Sole è potere ed energia, Venere è la salute e il benessere della vita, che dire di più. Occasioni, serenità e buon umore, tutte le componenti della vita nel miglior modo possibile di viverla… Io parteggio sempre per la tranquillità, da cancerino come sono… ma potrebbe essere anche un ottimo momento per attivarsi, lavorare e conquistare posizioni! A voi la scelta! Il momento è buono, sia per agire, che per rigenerarsi e rinascere come l ‘

araba fenice, che è una delle vostre specialità… Inaffondabili… Insomma, fate voi, le porte si apriranno da sole, voi attenti a entrare in quella migliore.

Sagittario ♐

Molti pianeti sono a favore, pochi e complessi sono in aspetto più difficile da dipanare… Parlo per i nati nella terza decade, che hanno l’opposizione di Marte, che può essere molto disturbante, rendendo nervosi e suscettibili i coinvolti direttamente nel transito. Valutate voi come stanno le cose, se vi arrabbiate per un nonnulla, siete sotto effetto di Marte! Calma e prudenza, quando il rosso pianeta è messo in mezzo. Poi c’è anche un lontanissimo e nebuloso Nettuno che può complicare la situazione, ma qui un attenta e precisa analisi è d’obbligo. Per tutti gli altri, non ci sono tutte queste complicazioni e quindi tutto dovrebbe svolgersi bene e con profitto. Chi ha pianeti nel vicino scorpione, godrà dell’effetto di Venere e potrà osare, vincendo con facilità.

Capricorno ♑

Anche per voi, il cielo è equamente diviso in due parti… Era un po’ che non eravate a vostro agio, causa i troppi pianeti in bilancia, che confondevano le idee e la realtà. Voi siete perfezionisti, quindi, la cosa vi disturbava parecchio. Adesso, grazie al benefico passaggio dei pianeti nello scorpione, il quadro generale migliorerà presto. Specialmente l’effetto di Venere si dovrebbe fare sentire, addolcendo l’aria intorno a voi e smussando gli angoli, che voi tendete a non smussare… anzi, li sbattete di proposito a volte! La settimana inizia ancora un po’ sotto tono, causa la Luna e Mercurio in bilancia, ma appena entrerà in scorpione, unendosi a Venere, vi regalerà momenti molto importanti, direi di essere molto ben disposti a fare nuove conoscenze. È il momento buono.

Acquario ♒

La prima parte della settimana è migliore. La Luna è in bilancia e si congiunge a Mercurio, creando delle connessioni con il vostro Sole, che saranno molto belle. Prendete la palla al balzo e assecondate gli eventi, siate fluidi, curiosi, che già lo siete di vostro, ma le prove che avete subito dopo Saturno, potrebbero avervi reso più accorti! Beh, non è chiudendosi che si possono risolvere i problemi che la vita ci mette davanti! A volte si deve attraversare il mare prima di potersi riposare su un isola felice… Poi, il panorama generale del cielo, potrebbe annuvolarsi, causa il passaggio del Sole e del suo corteo planetario in scorpione. Ma sono più contrattempi e disservizi che veri e propri problemi. La terza decade deve essere più rilassata, Marte può innervosirvi parecchio.

Pesci ♓

Be, c’è un netto miglioramento del vostro cielo! Addirittura Giove, andando a ritroso è praticamente rientrato a casa vostra, e i nati proprio negli ultimi giorni del segno, potrebbero avere degli effetti molto positivi e veder miracolosamente risolte delle loro situazioni, magari legate a carte burocratiche o legali. O finalmente ricevere soldi che aspettavate da tempo! Poi, stanno facendo il loro ingresso i pianeti nello scorpione, e questo è un bene per voi che siete dello stesso elemento. Tutto deve migliorare, tutto sarà più semplice e scorrevole e sarete ripagati di questi ultimi tempi, un po’ difficili e scarsi di risultati. Anche i sentimenti, per voi praticamente la cosa più importante, saranno favoriti e potrebbero esserci anche dei begli incontri. Occhio alla congiunzione della Luna con Venere…. Momento molto speciale.