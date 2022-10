Nuova Mercedes-Benz Classe B, ancora più ricca e sportiva

ROMA (ITALPRESS) – La nuova Classe B nasce per distinguersi. Le proporzioni sportive uniche, gli interni versatili, le moderne tecnologie di guida e l'ultima generazione di MBUX rendono la nuova Sports Tourer di Mercedes-Benz pronta per le piccole e grandi avventure della vita quotidiana, con un importante upgrade, sia dal punto di vista estetico, con una sportività più accentuata, che per le dotazioni, mai così ricche ed esclusive, già a dalla versione d'ingresso. Sette le versioni disponibili: Executive, Advanced, Advanced Progressive, Advanced Plus Progressive, Advanced Plus Amg Line, Premium Amg Line, Premium Plus Amg Line, con prezzi che partono da 36.950 euro per la B 180 Automatic Executive. Foto: ufficio stampa Mercedes-Benz Italia (ITALPRESS). tvi/com 26-Ott-22 17:20