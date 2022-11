Suzuki a Eicma con modelli e novità della gamma 2023

ROMA (ITALPRESS) – Suzuki sarà presente alla 79a edizione di Eicma, l'evento due ruote che si svolgerà presso il polo di Rho-Fiera. Accoglierà il pubblico da giovedì 10 a domenica 13 novembre, dopo aver riservato le giornate di martedì 8 e mercoledì 9 alla stampa e agli operatori del settore. Nell'ampio spazio presso lo stand B10 del padiglione 22, la casa di Hamamatsu allestirà l'intera gamma: regine dello stand saranno le novità che saranno svelate in anteprima mondiale nel corso della conferenza stampa in programma l'8 novembre. Dopo l'"unvealing" i modelli saranno disponibili al centro dello stand per essere ammirati dai visitatori. Il pubblico potrà vedere e toccare con mano anche tutti gli altri modelli della gamma 2023. Oltre alle principali novità, lo stand prevede altre quattro zone dedicate alla Hayabusa, alla famiglia delle stradali, agli scooter e agli enduro tourer. Nell'area enduro tourer debutta in anteprima nazionale la nuova V-Strom 1050/DE, equipaggiata con ruote a raggi da 17 al posteriore e 21 pollici all'anteriore, pneumatici semi-tassellati, ciclistica aggiornata e nuovi sistemi elettronici. Accanto ai modelli che comporranno il listino del prossimo anno, Suzuki porterà sotto i riflettori di Eicma anche le moto che oggi rappresentano la massima espressione della sua tradizione sportiva. Nell'area racing, gli appassionati troveranno la GSX-RR schierata dal Team Ecstar in MotoGP e la GSX-R1000 SERT impiegata nell'Endurance World Championship. La Casa di Hamamatsu proporrà poi a tutti i suoi fan la possibilità di acquistare il suo merchandise attraverso l'e-shop. Questo negozio virtuale segna un'evoluzione rispetto al classico corner per la vendita di abbigliamento e gadget. Gli amanti del marchio Suzuki potranno infatti ordinare in fiera gli articoli preferiti utilizzando il QR code e richiedendo poi la spedizione a casa o presso il dealer di fiducia, in modo da potersi godere la visita al Salone e il rientro a mani libere. (ITALPRESS). -foto ufficio stampa Ecima- ads/com 02-Nov-22 15:31