I Coldplay a sostegno dell’Iran(VIDEO)

I Coldplay hanno aperto il loro tour mondiale a Buenos Aires, cantando la canzone “Baraye”, composta da Shervin Hajipour e considerata l’inno di protesta dei giovani iraniani. La band britannica, durante l’esibizione, è stata affiancata dall’attrice iraniana Golshifteh Farahani, che ha dedicato il brano alle donne, alla vita ed alla libertà.

Chris martin ed i suoi colleghi hanno deciso di esprimere in questi termini la propria solidarietà all’Iran ed ai suoi abitanti, non risparmiando parole di vicinanza:

«Donne, uomini e giovani stanno combattendo per la loro libertà , per il diritto di essere se stessi. vogliamo mostrare il nostro supporto». L’esibizione è stata trasmessa live in numerosi cinema collocati in 81 paesi del mondo.

Di seguito il video:

