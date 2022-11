“Milano Goodbye”: su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo di Aska

“Milano Goodbye” è il nuovo singolo di Aska, disponibile e su tutte le piattaforme digitali, realizzato dal collettivo “Juicy Music Group” prodotto da Kozak e distribuito da Artist First.

Aska scrive “Milano Goodbye” in un periodo difficile della sua vita, nel quale si sente solo, vuoto, dove cerca, grazie al raggiungimento di obiettivi, l’appagamento emotivo che poi non arrivava. Un periodo in cui pensa che le cose materiali potessero dargli sollievo e riempire quei vuoti. Ma è veramente così? Possiamo stare meglio cercando la soluzione nelle cose e negli altri? La canzone prende spunto da un avvenimento accaduto veramente, in cui Aska, a causa di alcuni disguidi, si è trovato a dover percorrere a piedi con la nebbia una tangenziale per diversi chilometri. Questo il momento in cui, essendo solo e nel totale isolamento, ha potuto riflettere. Come dice in “Milano Goodbye”, quando hai un problema nessuno risponde alla tua richiesta e ti aiuta a risolverlo:

“Non ho più credito e non trovavo un WiFi

Ti faccio l’addebito tanto non mi rispondi mai sono solo al freddo

Milano Goodbye

Me ne torno a casa vicino ai miei guai”.

L’esperienza è il viaggio, ti cambia nel bene e nel male, l’importante e non arrendersi mai:

“Impariamo cose nel viaggio,

Che non impareremmo mai restando fermi,

E quindi forse, l’esistenza è proprio questo

Non fermarsi mai

Nonostante tutti gli sbagli

Nonostante tutti i fallimenti

Nonostante tutti i giudizi delle persone che vogliono solo ferirti

Tu non ti fermi

Io non mi fermo

Siamo una forza

Solo se restiamo uniti”.

Puoi ascoltare “Milano Goodbye” di seguito con Spotify:

Biografia:

Simone Scaccia, in arte Aska, classe ‘97, attualmente vive a Roma. Grazie alla musica, che ha sempre fatto parte della sua vita, riesce ad esprimere se stesso, a raccontare i propri pensieri attraverso storie che prendono spunto da ciò che vive e da ciò che lo circonda. È una persona sempre schietta e sincera, dice sempre ciò che pensa nonostante possa andare contro tutto e tutti. In casa, sin da piccolo, la musica è sempre stata un elemento importante grazie ai suoi genitori che lo hanno cresciuto a pane, Renato Zero ed altri artisti importanti della musica internazionale come i Genesis, i Pink Floyd, ecc. Alle scuole medie inizia ad ascoltare musica con i suoi amici e passa da un primo periodo dance commerciale per arrivare alle scuole superiori ed avvicinarsi al rap su basi hip hop per poi dirigersi verso il rap più old school.

Intorno ai 14/15 anni scrive i primi testi, ma solo dopo due anni circa entra per la prima volta in studio per registrare le sue canzoni e lì i suoi sogni diventano realtà. Importante è stata anche l’esperienza teatrale che ha avuto dai dodici ai sedici anni che ha influenzato molto la sua scrittura. Dopo anni di preparazione, nel 2020 nasce la “Juicy Music Group”, il collettivo creato da Aska e Massimo Moscogiuri, il suo attuale manager, con lo scopo di creare un team in grado di seguire un artista a 360 gradi, team che attualmente conta più di venti professionisti. In contemporanea si dedica alla composizione di nuovi pezzi e alla sua formazione canora frequentando un’accademia di canto. La prima canzone che esce con la Juicy Music Group è “Cammino Solo” nel 2022 e la seconda è “Milano Goodbye” che vi stiamo presentando.

Profilo INSTAGRAM di AKA