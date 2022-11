MOTORI: A OTTOBRE I SUV JEEP 4XE SONO I PIÙ VENDUTI TRA I PLUG-IN-2

Il marchio Jeep ha infatti recentemente annunciato un piano completo per la nuova generazione di veicoli completamente elettrici nell'ambito di una trasformazione sostenibile con cui intende diventare il principale marchio mondiale di SUV elettrificati, e ha presentato al recente Salone dell'Auto di Parigi il suo primo SUV 100% elettrico: Jeep Avenger. Il primo BEV Jeep a zero emissioni esprime tutto il DNA del marchio in dimensioni compatte: eccezionali altezza da terra, angoli di attacco e di uscita con Selec-Terrain e Hill Descent Control di serie ed è già disponibile nella versione 1st Edition, un'esclusiva configurazione full-electric e completamente equipaggiata. (ITALPRESS). tvi/com 03-Nov-22 15:49