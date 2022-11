MOTORI: A OTTOBRE I SUV JEEP 4XE SONO I PIÙ VENDUTI TRA I PLUG-IN

TORINO (ITALPRESS) – Anche a ottobre gli Italiani hanno premiato la tecnologia 4xe di Jeep: il marchio mantiene la leadership nel mercato "alla spina", ossia quello che comprende Battery Electric Vehicle e Plug-In Hybrid. La gamma di SUV 4xe Jeep è dunque la più venduta tra i modelli "alla spina" di ogni marca e modello. Questo successo porta la firma dei SUV Made in Italy Compass 4xe, Renegade 4xe, la vettura ricaricabile più venduta nel suo segmento, e dell'icona Wrangler 4xe. "Concludere anche il mese di ottobre con la leadership nel comparto LEV è coerente con un percorso di successo che negli ultimi tre anni ha portato il brand Jeep a evolvere sino a porsi come riferimento della transizione energetica, grazie a un grande lavoro di squadra. Abbiamo primeggiato nel full year 2021 e con continuità nell'anno in corso: Jeep è il brand leader assoluto nel mercato a basse emissioni, e come da tradizione del marchio non vogliamo fermarci. Anzi, stiamo già esplorando nuove strade per anticipare i desideri dei nostri clienti e la mobilità del futuro, in coerenza con il nostro percorso di libertà a zero emissioni". (ITALPRESS) – (SEGUE). tvi/com 03-Nov-22 15:49