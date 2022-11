La polemica si fa Selvaggia

E’ polemica tra Selvaggia Lucarelli e Miriam Leone. Il tutto è iniziato da una foto pubblicata dall’ex Miss Italia sul proprio profilo Instagram, accompagnato da un’immagine di sé senza trucco e, soprattutto, senza filtri.

Il messaggio della Leone è rivolto alle donne che non si sentono soddisfatte di loro stesse al naturale. Le parole riportate dall’attrice sono state: “Stamattina mi sono fatta questa foto appena sveglia dopo una notte sul set con trucco effetti speciali, ancora tutta stropicciata dal sonno, ma trovo utile condividere naturalezze e imperfezioni per aiutarci a riprenderci il nostro potere di essere umani, per abbracciare le nostre comuni fragilità. Siamo anche questo. Piccolo reminder quotidiano mentre la luce di Palermo mi riscalda”.

Insomma, un vero e proprio inno all’imperfezione nonché un’esortazione ad accettarsi così come siamo.

Il Leone-pensiero ha fatto il pieno di like nel giro di pochi minuti dalla messa online, ma non ha convinto Selvaggia Lucarelli, la quale ha voluto dire la sua sul tema body positivity lanciato da Miriam Leone tramite il suo post che da un lato è stato apprezzato, dall’altro criticato. Infatti la Lucarelli ha replicato in modo ironico all’ex reginetta e ha pubblicato sulle sue Instagram stories la foto dell’attrice siciliana e ha scritto: «E dai su, è una foto bellissima e non c’è mezza imperfezione. Perché se quelle sono imperfezioni noi altre dobbiamo seppellirci nell’umido».

Così è nato un dibattito sui social e la giornalista ci ha tenuto a pubblicare alcuni messaggi ricevuti da diverse donne che erano d’accordo con il suo punto di vista su Miriam Leone. Difatti in tantissime hanno voluto sottolineare quanto questo continuo elogio della body positivity sia non solo fastidioso ma anche dannoso, poiché contribuisce al far sentire molte donne a disagio con se stesse ancora più di quanto non lo siano già.

Di conseguenza tra i messaggi c’è chi ha ritenuto il post di Miriam Leone doppiamente fuori luogo. “Il lato oscuro della body positivity, sfruttata come trend in questo modo non fa altro che focalizzare l’attenzione ancora e sempre sul corpo – ha scritto un’utente – Ti fa, inoltre, sentire sbagliata due volte, la prima perché non sei neanche lontanamente così figa senza trucco e la seconda perché non sei abbastanza forte da accettarti così come sei”.

Dunque, la polemica si fa Selvaggia. La Leone darà una controrisposta alla giornalista?