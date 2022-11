In prova a GLS Italy un Ford E-Transit 100% elettrico

MILANO (ITALPRESS) – GLS Italy e i suoi partner partecipano al programma di test a bordo di E-Transit, avviato la scorsa estate da Ford Italia, con l'obiettivo di conoscere i vantaggi di una guida a zero emissioni per ottimizzare l'operatività quotidiana del loro business, garantire la massima efficienza e un notevole risparmio in termini di costi. Nell'ambito del suo impegno concreto a sostegno di una mobilità sempre più elettrificata e connessa, Ford Italia intende dimostrare al gruppo e ai suoi partner come, attraverso l'utilizzo di E-Transit, l'elettrificazione possa incentivare la sostenibilità senza compromettere l'operatività aziendale. Gli autisti dei vettori di GLS Italy e dei suoi partner avranno la possibilità di guidare, per un periodo di sei mesi, E-Transit, il primo veicolo commerciale 100% elettrico di Ford, apripista di una gamma All-Electric che vedrà l'introduzione di altri 4 nuovi modelli entro il 2024. Attraverso i software di gestione delle flotte, la raccolta dei dati del veicolo in tempo reale permetterà di monitorare le prestazioni e l'efficienza di E-Transit, consentendo, quando necessario, di effettuare una diagnostica intelligente e predittiva, per ridurre i tempi di fermo e aumentare la produttività. Il veicolo consegnato per la prova è un E-Transit Van 350 passo medio, tetto medio da 184CV, allestito con scaffalature interne e rivestimenti alla pavimentazione e alle pareti che, grazie alla batteria in posizione ribassata, consente di avere a bordo lo stesso spazio della versione termica: in questo modo, i corrieri hanno la possibilità di riporre con facilità tutta la merce da consegnare, per un volume di carico massimo di 15,1 m3. Inoltre, con un'autonomia fino a 317 km nel ciclo WLTP, E-Transit rappresenta il compagno ideale di lavoro, in grado di ultimare – con una sola ricarica – tutte le attività quotidiane, riuscendo a coprire quasi tre volte la distanza che un conducente medio di una flotta, in Europa, percorre ogni giorno. "Il settore dell'e-commerce è aumentato in maniera esponenziale negli ultimi anni, così come, di conseguenza, anche il lavoro dei driver per le consegne che, col tempo, sono diventate più numerose e in perimetri sempre più circoscritti. Scegliere GLS Italy e i suoi partner come destinatari per questo programma ha l'obiettivo di dimostrare come aumentare la loro produttività nell'attività quotidiana e rendere più efficiente il lavoro degli autisti" sottolinea Riccardo Magnani, Fleet&Remarketing, Manager di Ford Italia. "Siamo molto soddisfatti di aver instaurato una partnership, che vedrà la nostra Sede di Alessandria giocare un ruolo di primo piano, con un operatore affidabile come Ford per le nostre attività di consegna", commenta Donato Rulli, Director E2E Quality, Environment, Security & Safety di GLS. "Insieme ai nostri Franchisee lavoriamo quotidianamente per avere un impatto positivo sul futuro del mondo dei trasporti e della logistica che dovrà passare attraverso la crescente implementazione di mezzi elettrici e a zero emissioni. La sostenibilità è uno dei valori intrinseci al DNA di GLS che, consapevole della propria responsabilità nei confronti dell'ambiente e delle prossime generazioni, si è posta come ambizione a lungo termine l'annullamento delle emissioni e la neutralità ambientale." Ford e GLS Italy condividono il medesimo impegno in materia di sostenibilità e tutela ambientale. Il Corriere Espresso considera la riduzione delle emissioni, il trattamento e l'utilizzo delle risorse in modo responsabile e la raccolta differenziata dei rifiuti, elementi cruciali del suo programma di sostenibilità e ha l'ambizione di raggiungere la neutralità carbonica entro il quinquennio 2045-2050. L'Ovale Blu ha già annunciato la volontà di diventare carbon neutral nei centri produttivi in Europa, nel settore della logistica e della fornitura entro il 2035. foto: ufficion stampa Ford Italia (ITALPRESS). tvi/com 08-Nov-22 15:43