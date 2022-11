Minerva Pictures entra nel capitale di WeShort

La società di produzione e distribuzione cinematografica audiovisiva, digitale ed editrice di canali web Minerva Pictures diventa socia di WeShort, piattaforma di streaming dedicata al cinema breve. Oltre mille cortometraggi selezionati con cura da tutto il mondo e l’obiettivo di accompagnare la crescita di produttori e registi emergenti.

Minerva Pictures, storica società italiana di produzione e distribuzione cinematografica ufficializza l’unione con WeShort, la piattaforma streaming del grande cinema breve, fondata in Puglia a fine 2020. Attratta dalle peculiarità e potenzialità del progetto che nasce con un’identità rivolta ai mercati internazionali, Minerva Pictures ha scelto di diventare lead investor di WeShort, sottoscrivendo una quota pari al 30% del capitale sociale.

Con l’entrata di Minerva Pictures, WeShort ha chiuso il suo primo round d’investimento raccogliendo una somma complessiva di circa 1 milione di euro in soli 18 mesi. Alla chiusura del round hanno contribuito anche un gruppo di business angel formato da figure di spicco del mondo delle startup, cinema, marketing, moda e tecnologia. L’operazione è stata curata da OnLex studio legale, con gli avvocati Sabino Sernia e Celeste Liso. WeShort nasce con la missione di rendere i cortometraggi una scelta quotidiana d’intrattenimento per il grande pubblico. La piattaforma attualmente possiede una library di oltre mille film brevi provenienti da 40 paesi del mondo, in 15 lingue diverse e sottotitolati nelle cinque lingue più parlate, oltre all’italiano.

Minerva Pictures, società di produzione e distribuzione cinematografica audiovisiva e digitale indipendente, con sede a Roma e guidata dal presidente Santo Versace e dall’AD Gianluca Curti, è attiva da settant’anni nel mercato cinematografico e audiovisivo nazionale e internazionale. Minerva Pictures ha, da sempre, pioneristicamente un occhio puntato verso l’innovazione digitale.

Con una library composta da oltre 2350 titoli, arricchita da capolavori e perle rare che hanno segnato la storia del cinema, Minerva si è affermata come solido punto di riferimento sul mercato cinematografico nazionale ed internazionale in qualità di produttore, distributore ed editore multimediale. Oltre 100 i film e più di 40 i documentari prodotti, molti dei quali hanno ottenuto prestigiosi riconoscimenti in Italia e all’estero. La società ha inoltre attualmente in sviluppo i primi progetti di serie tv internazionali con alcune tra le principali OTT.

Sul piano della valorizzazione digitale del contenuto audiovisivo Minerva rappresenta una tra le aziende indipendenti più all’avanguardia a livello europeo. La società ha infatti avviato collaborazioni con tutte le più influenti piattaforme di distribuzione digitale. È presente su Amazon Prime Video Channels dal 2020 con i canali RaroVideo Channel, Full Action e Minerva Classic. È stata inoltre la prima -e, ad ora, unica- azienda italiana ad entrare nel mondo Apple aprendo il canale Minerva Pictures su Apple TV+. Sulla piattaforma Samsung TV Plus, Minerva Pictures lancia tra il 2020 e il 2021 i canali Bizzarro Movies, Cinema Segreto (replicati anche sugli LG Channels Rakuten e Xumo) e Western Peplum, e nel 2022 Full Moon e un quinto canale in arrivo entro la fine dell’anno.

Minerva Pictures gestisce inoltre Film&Clips, il primo canale YouTube di cinema gratuito e legale in Italia e tra i primi a livello europeo con oltre 4.3 milioni di iscritti e migliaia di contenuti. Nel corso del 2022 Minerva ha lanciato due piattaforme SVOD proprietarie.

The Film Club, la piattaforma multicanale italiana in streaming che mette a disposizione del pubblico un esclusivo catalogo di film d’autore e di genere, classici, cult, action e rari, da guardare senza interruzioni pubblicitarie, ovunque e in qualsiasi momento. Tre canali e più di 800 titoli al lancio e, unica nel panorama delle piattaforme streaming, l’esclusiva possibilità per l’utente di ricevere un biglietto omaggio al mese per tornare in sala presso oltre 2.500 schermi in tutta Italia, compresi quelli dei circuiti UCI e The Space.

Movieitaly, il primo e unico SVOD interamente dedicato al cinema italiano, in italiano con sottotitoli in inglese e francese, per il pubblico di Stati Uniti e Canada che aggrega, insieme alla proposta Minerva, i contenuti di oltre 10 aziende partner che hanno scelto di salire a bordo di questo vero e proprio hub di italianità dedicato alla valorizzazione e promozione della nostra lingua, cultura, tradizioni, paesaggi ed eccellenze.

WeShort è una piattaforma di streaming, dedicata al mondo del cinema breve, disponibile in tutto il mondo e su tutti i dispositivi web e mobile iOS e Android. Fondata a fine 2020 dal 32enne pugliese Alessandro Loprieno, la piattaforma nasce con l’obiettivo di valorizzare le migliaia di film e serie brevi da tutto il mondo, e dare una terza opzione d’intrattenimento al grande pubblico: dalle opere di registi pieni di talento ancora da scoprire fino a premi Oscar, BAFTA, Sundance e Cannes. Una sezione WeShort è già presente nell’offerta dei canali TCL su oltre 44 milioni di smart TV in tutto il mondo, e sul catalogo della piattaforma CHILI, realtà europea dell’intrattenimento digitale.