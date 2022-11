Atp Finals, Intesa Sanpaolo e Fprc insieme contro i tumori maschili

TORINO (ITALPRESS) – In occasione delle ATP Finals di Torino, Intesa Sanpaolo, Host Partner dell'evento, e la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro scendono nuovamente in campo insieme per raccogliere fondi per la lotta contro il cancro e in particolare per la prevenzione dei tumori maschili, cui è dedicato a livello internazionale il mese di novembre. A questo scopo la Fondazione ha lanciato la campagna di sensibilizzazione LIFE is BLU. Intesa Sanpaolo contribuirà al progetto donando 100 euro per ogni Ace segnato dai campioni nel torneo singolare, fino ad un massimo di 25 mila euro. Insieme alla Fondazione, la Banca ha lanciato una raccolta fondi attraverso For Funding, la piattaforma digitale di crowdfunding di Intesa Sanpaolo. Fino al 31 dicembre chiunque potrà contribuire al raggiungimento del traguardo di 300.000 euro, facendo una donazione per questo progetto su: https://www.forfunding.intesasanpaolo.com/DonationPlatform-ISP/nav/ progetto/ricerca-cancro-prostata. Quanto raccolto contribuirà all'acquisto di un ecografo 3D da donare all'Istituto di Candiolo IRCCS, macchinario in grado di unire le immagini della risonanza magnetica con quelle ecografiche per eseguire la Fusion Biopsy della prostata. Questo metodo innovativo permette di avere un controllo sulla qualità del prelievo che, grazie alla visione del tessuto tumorale differenziato dal tessuto sano, esegue una chiara mappatura dell'organo e di conseguenza migliora la precisione dei prelievi necessari ad una corretta diagnosi. La biopsia con fusione, concentrando i prelievi sulle zone sospette, aumenta significativamente l'accuratezza diagnostica ed evita esami inutili. In occasione delle Atp Finals di Torino si ribadisce, dunque, il legame tra sport e salute: in particolare l'esercizio fisico è un grande alleato contro il cancro perché stimola e sostiene il sistema immunitario. – foto Intesa Sanpaolo-Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro – (ITALPRESS). sat/com 12-Nov-22 16:05