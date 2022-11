Certi amori vip fanno giri immensi, ma poi ritornano?

Le vite sentimentali dei vip si sono rivelate piuttosto movimentate e complicate, tanto che sono giunti annunci di rotture veramente inaspettate e dolorose. Per altre coppie invece, fortunatamente, prosegue tutto a gonfie vele e sembrerebbe persino che degli ex si siano riavvicinati tanto da decidere di vivere un ritorno di fiamma.

Tra l’altro sono tantissime le coppie che, nonostante le loro crisi, sono comunque rimaste in contatto.

Recentemente, uno tra gli amori più chiacchierati è stato quello di Michelle Hunziker in coppia di nuovo con Tomaso Trussardi. I due a gennaio, dopo dieci anni di matrimonio e due figlie insieme, hanno rilasciato un comunicato che confermava la rottura. L’annuncio della loro separazione all’inizio del 2022 ha generato un vero e proprio tsunami mediatico, con indiscrezioni e rumors, a volte nati anche attraverso Instagram.

Ma ad oggi sembrerebbero tornati insieme. Infatti, proprio nelle scorse ore la showgirl ha postato sui social una frase che lascia intendere una libertà e un equilibrio ritrovati: anche su questo Tomaso Trussardi ha voluto fare chiarezza. «Ogni nostra foto o frase viene strumentalizzata, vengono attribuiti significati a parole che vanno al di là delle reali intenzioni. Io e Michelle abbiamo un dialogo aperto e maturo e le cose che dobbiamo dirci possiamo comunicarcele di persona, non abbiamo certo bisogno dei social».

In un anno nero dal punto di vista delle relazioni tra celebrità, è arrivato l’annuncio via social dell’ennesima rottura che ha visto come protagonisti Valentina Ferragni e Luca Vezil.

Moltissimi fan da settimane avevano notato che i due non si vedevano insieme da molto tempo, così in molti hanno iniziato a sospettare una crisi sentimentale. Inoltre la Ferragni ha giustificato l’assenza dato che il compagno era partito per un viaggio di lavoro al quale lei non aveva potuto partecipare.

Tuttavia i problemi di coppia erano reali e non sono riusciti a superarli. I rumors sono stati confermati tramite l’annuncio che entrambi hanno poi pubblicato su Instagram per ufficializzare la rottura, ma comunque hanno deciso di rimanere in buoni rapporti, visti i tanti anni passati insieme.

Un anno davvero di rottura che ha mietuto vittime su vittime e che, a quanto pare, non ha avuto pietà per nessuno.

Infatti, a proseguire la lista dei tanti amori delle celebrità giunti al capolinea c’è la coppia di Francesco Totti e Ilary Blasi. I due, dopo tre figli e un matrimonio da favola che ha fatto sognare migliaia di fan e tifosi, hanno ufficializzato la fine di un amore che sembrava indissolubile. Nonostante all’apparenza si sono lasciati in ottimi rapporti, tra loro è in atto una separazione complicata, con un patrimonio enorme da dividere e parecchi rumors da gestire.

Ma a volte gli amori ritornano.

A confermarlo sono i riflettori puntati sull’ennesimo ritorno di fiamma della coppia Belén Rodriguez e Stefano De Martino. La loro relazione è stata alti e bassi per anni. Infatti si sono sposati nel 2013 per poi lasciarsi nel 2015. Successivamente nel 2019 sono tornati insieme, ma nel 2020 hanno annunciato la loro rottura. Da quel momento i loro fan non hanno mai smesso di sperare in un ritorno di fiamma, nonostante le love stories di Belén con il pilota Andrea Iannone e con Antonino Spinalbese, dal quale ha avuto una figlia. Ma i rumors tra la show girl e De Martino ci sono sempre stati in questi anni.

E non c’è due senza tre… c’è stato un ulteriore riavvicinamento tra Belén e l’ex marito. Questa sarà la volta giusta per ribadire il famoso “per sempre” o anche loro saranno aggiunti alla lista del “per ora”?