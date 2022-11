Il BMW Group si assicura acciaio a basse emissioni di CO2

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Il BMW Group persegue i suoi obiettivi in ambito climatico nelle scelte dei fornitori e sta riducendo significativamente l'impronta di carbonio del suo approvvigionamento di acciaio. Dopo i contratti iniziali con i fornitori europei, il BMW Group ha ora concluso accordi per la fornitura di acciaio a ridotte emissioni di CO2 negli Stati Uniti e in Cina. "L'acciaio è una delle principali fonti di emissioni di CO2 nella nostra catena di approvvigionamento. Per questo motivo stiamo riorganizzando in modo completo il nostro portafoglio, in modo da poter rifornire la nostra rete di produzione globale con oltre un terzo di acciaio a ridotte emissioni di CO2 a partire dal 2026. Questo diminuirà l'impronta di carbonio della nostra catena di fornitura di 900.000 tonnellate all'anno, guidando allo stesso tempo la trasformazione dell'industria dell'acciaio", ha dichiarato Joachim Post, membro del Consiglio di Amministrazione di BMW AG responsabile degli acquisti e della rete di fornitori. A medio termine, il BMW Group aumenterà i risparmi di CO2 grazie ad accordi con altri fornitori di acciaio, portando così avanti in modo coerente la decarbonizzazione della sua rete di fornitori. Circa il 20% delle emissioni di CO2 della catena di fornitura di un veicolo completamente elettrico di medie dimensioni è attribuibile all'acciaio, che si colloca al terzo posto dopo le celle delle batterie e l'alluminio. Grazie alle sue proprietà versatili, l'acciaio è comunque uno dei materiali chiave per la produzione automobilistica e non sarà meno importante per le future generazioni di veicoli. foto: ufficio stampa Bmw Group Italia (ITALPRESS). tvi/com 15-Nov-22 14:29