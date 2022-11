Regione, approvato emendamento di Cavallari (FI) a sostegno dello sport

“Approvato dal Consiglio Regionale del Lazio il mio emendamento a sostegno delle Società e Associazioni sportive dilettantistiche”. Lo ha annunciato il consigliere regionale di Forza Italia Enrico Cavallari.

“Grazie a questo provvedimento, che si tratta di un aiuto concreto – spiega Cavallari – tutte le società e associazioni sportive a carattere dilettantistico, che avranno i requisiti, potranno accedere ai fondi a sostegno delle trasferte. L’aiuto sarà trasversale e certo per tutti”.

“L’approvazione di questo provvedimento – spiega ancora – rappresenta il primo tassello di un piano più articolato, nell’ottica anche del rilancio, in ambito sportivo, del marchio Regione Lazio in tutta Italia: un mio progetto serio e ambizioso – conclude – su cui dovranno essere investiti fondi importanti, e in cui, ovviamente, giocheranno un ruolo determinante le società sportive quando disputeranno le partite fuori del territorio regionale”.