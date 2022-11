Quinta generazione per Toyota Prius, 100% ibrida plug-in

ROMA (ITALPRESS) – Toyota presenta il nuovo capitolo della storia Prius, giunta alla quinta generazione, che in Europa sarà disponibile esclusivamente come ibrida plug-in. La nuova Prius plug-in rafforza la gamma multi-tecnologica di Toyota, che comprende anche soluzioni elettriche a batteria (BEV) e elettriche a celle a combustibile alimentate a idrogeno (FCEV), offrendo maggiore efficienza e soluzioni accessibili per la riduzione delle emissioni di anidride carbonica. Il sistema ibrido di nuova generazione porta con sé un'evoluzione a tutto tondo dell'esperienza di guida sulla Prius plug-in, fornendo più potenza e maggiore efficienza. Il motore TNGA 2.0l produce 148 CV (111 kW) e si combina con un nuovo motore elettrico da 160 CV (120 kW) per una potenza totale del sistema di 223 CV DIN (164 kW). Rispetto ai 122 CV (90 kW) dell'attuale generazione in configurazione ibrida plug-in, la maggiore potenza garantisce un'accelerazione esaltante. Con l'obiettivo di consentire la maggior parte della guida quotidiana in modalità EV, l'autonomia in modalità EV è stata migliorata ed è maggiore del 50% rispetto alla generazione attuale. Questo grazie a una nuova batteria agli ioni di litio da 13,6 kWh. Le celle a maggiore densità di energia consentono un packaging ottimizzato e il pacco batteria è quindi abbastanza compatto da poter essere installato sotto i sedili posteriori, abbassando il baricentro. L'iconica forma a cuneo, marchio di fabbrica della Prius fin dalla seconda generazione, si è evoluta, adottando linee eleganti e moderne. La silhouette fluida ed elegante è stata realizzata abbassando l'altezza complessiva di 50 mm, spostando l'apice del tetto all'indietro e adottando pneumatici di diametro maggiore, fino a 19 pollici. Forme e linee non necessarie sono state evitate, lasciando spazio a un design generale semplice e pulito ispirato al flusso naturale dell'aria. La forma distintiva è esaltata da un passo più lungo di 50 mm rispetto alla generazione precedente. Allo stesso tempo, la lunghezza complessiva è stata ridotta di 46 mm. Con una larghezza maggiore di 22 mm rispetto alla precedente, l'impronta a terra della Prius lascia trasparire dinamicità, mentre sul frontale il design "hammerhead" integra elegantemente luci che ne accentuano la forma distintiva. La vista posteriore è accentuata da un elemento di illuminazione lineare tridimensionale che enfatizza il design futuristico e focalizza l'attenzione sull'audace logo Prius. Gli interni a tema black sono divisi in tre zone secondo la nuova "Island Architecture" di Prius: "surroundings", "driver module" e "floating instrument panel". Il "driver module" si basa sullo schermo LCD TFT da sette pollici che si trova direttamente nel campo visivo del guidatore, migliorando la sicurezza in quanto il conducente può mantenere gli occhi sulla strada. Il cruscotto di nuova concezione privilegia il comfort nell'abitacolo, caratterizzato da un layout pulito con un'intrusione minima nel campo visivo del guidatore, privilegiando usabilità e impatto visivo. Combina uno schermo centrale discreto e più basso e una plancia compatta per i comandi dell'aria condizionata, mentre l'illuminazione del cruscotto è collegata alle notifiche del Toyota Safety Sense, che manda avvisi attraverso cambiamenti di colore. (ITALPRESS). -foto ufficio stampa Toyota- ads/com 16-Nov-22 18:01