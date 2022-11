Range Rover e Range Rover Sport conquistano le 5 stelle Euro NCAP

GAYDON (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Sia la nuova Range Rover che la Range Rover Sport hanno ottenuto il punteggio massimo di cinque stelle negli ultimi test di sicurezza Euro NCAP. I SUV di lusso si avvalgono di oltre 50 anni di esperienza nel garantire un'eccezionale gamma di capacità all-terrain, raffinatezza e sicurezza. I nuovi modelli sono gli ultimi di una lunga serie di Range Rover a ottenere una valutazione a cinque stelle nell'ambito dei rigorosi protocolli di sicurezza Euro NCAP introdotti nel 2009, a partire dall'Evoque nel 2011. Entrambi i modelli si basano sulla nuova e versatile piattaforma MLA (Modular Longitudinal Architecture) in metallo misto, che fornisce solide basi ad una suite di tecnologie di assistenza alla guida all'avanguardia, tecnologie che lavorano in armonia per una guida reattiva e raffinata. La nuova Range Rover, disponibile con configurazioni a quattro, cinque e sette posti, è fino al 50% più rigida della precedente, mentre la Range Rover Sport è del 35% più rigida di prima. La pluripremiata nuova Range Rover ha ottenuto un punteggio dell'87% per la protezione dei bambini a bordo e del 72% per pedoni e ciclisti (VRU -Vulnerable Road Users), mentre la Range Rover Sport ha ottenuto un punteggio dell'85% per la protezione degli occupanti adulti. Entrambi i SUV hanno ottenuto l'82% per i sistemi di Safety Assist. foto: ufficio stampa Jaguar Land Rover Italia (ITALPRESS). tvi/com 21-Nov-22 16:01