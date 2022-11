Abarth presenta la prima elettrica, la 500e diventa una belva

TORINO (ITALPRESS) – Arriverà solo a metà giugno 2023, e costerà circa 43 mila euro, ma la nuova Abarth Scorpionissima non sarà per tutti. O forse sì. Per avere uno dei 1.949 (anno di fondazione di Abarth) esemplari che verranno prodotti basta infatti iscriversi alla community "Scorpionship" gratuitamente, e la priorità è garantita. La nuova 500e Abarth è ancora in fase di omologazione, e quindi dettagli tecnici precisi non ce ne sono, nemmeno sulla reale autonomia. Che dovrebbe essere inferiore ai 320 km della 500e Fiat, in ragione di prestazioni che sono Abarth al 100%. La Nuova Abarth 500e dovrebbe infatti garantire prestazioni migliori dell'Abarth 695 benzina in termini di prontezza: è infatti più veloce di un secondo nella ripresa urbana, il che significa un'accelerazione del 50% più rapida da 20 a 40 km/h rispetto alla sua rivale a benzina. La Nuova Abarth 500e è più veloce anche al di fuori della guida cittadina, ad esempio sui tornanti, dove da 40 a 60 km/h può raggiungere la velocità desiderata in appena 1,5 secondi – molto più velocemente della versione a benzina, che rimane indietro di 15 metri, raggiungendo i 60 km/h un secondo dopo. E passa da 60 a 100 km/h in un secondo in meno della versione benzina. Questo grazie a una batteria da 42 kWh accoppiata ad un motore elettrico, per un totale di 155 cv, 37 in più della versione Fiat, e passa da 0 a 100 km/h in soli 7 secondi, contro i 9 secondi della versione standard della 500e. Il sistema di ricarica rapida da 85 kW consente in meno di 5 minuti di accumulare una riserva di energia sufficiente per il fabbisogno chilometrico giornaliero (circa 40 km), ovvero meno del tempo necessario per scegliere la prossima destinazione. Quando si ha fretta, la ricarica rapida raggiunge l'80% dell'autonomia in soli 35 minuti. Il passo più lungo, la migliore tenuta di strada, e il miglior bilanciamento tra gli assi offrono una grande maneggevolezza e dinamica di guida, garantendo alla Nuova Abarth 500e una risposta più rapida, una migliore entrata, velocità di percorrenza e uscita in curva. E' Miki Biasion, due volte campione del mondo rally su Lancia negli anni Ottanta, il testimonial della nuova auto dello Scorpione. Per sfruttare al meglio le caratteristiche della nuova 500e Abarth sono disponibili tre modalità di guida: Turismo, Scorpion Street e Scorpion Track. La prima con un'accelerazione più fluida, la seconda offre le massime prestazioni, la Scorpion Track è pura performance. Che può essere amplificata dal Sound Generator, che riproduce l'inconfondibile "ruggito" di un motore Abarth a benzina. Nuovo anche il logo dello Scorpione, modernizzato ed elettrificato ed è posizionato più in alto e, insieme ai fari e alla calandra, conferisce all'auto un aspetto ancora più audace. La Scorpionissima è equipaggiata con gli esclusivi cerchi in lega da 18" (inediti per la 500e), sedili sportivi e plancia in Alcantara goffrata e Uconnect Radio Touchscreen 10,25". foto: ufficio stampa Stellantis (ITALPRESS). xb2/tvi/red 22-Nov-22 16:47