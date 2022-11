Suzuki, nel secondo trimestre fatturato e utile in crescita

TORINO (ITALPRESS) – Suzuki annuncia i risultati finanziari del secondo trimestre dell'esercizio 2022. Nel periodo aprile-settembre, il fatturato netto e l'utile netto sono aumentati su base annuale (YoY), grazie in particolare al miglioramento del mix/prezzo di vendita, all'incremento dei volumi e all'impatto dei tassi di cambio. Le previsioni per l'intero anno sono state riviste al rialzo per riflettere i progressi registrati nella prima metà dell'esercizio, la revisione delle vendite unitarie e la debolezza dello yen. Il fatturato netto è aumentato di 543,9 miliardi di yen (3,9 miliardi di euro, +32,5%) su base annuale (YoY), raggiungendo i 2.217,5 miliardi di yen (16,1 miliardi di euro). Il risultato operativo è cresciuto di 65,2 miliardi di yen (472,4 milioni di euro, +65,8%) su base annuale (YoY), raggiungendo quota 164,3 miliardi di yen (1,2 miliardi di euro). Il risultato dell'attività ordinaria ha registrato un aumento di 44,1 miliardi di yen (319,5 milioni di euro, +29,7%) raggiungendo i 192,3 miliardi di yen (1,4 miliardi di euro) su base annuale (YoY), mentre l'utile attribuibile ai soci della controllante è cresciuto di 14,6 miliardi di yen (105,8 milioni di euro, +14,5%) su base annuale (YoY), raggiungendo quota 115,1 miliardi di yen (834,1 milioni di euro). Foto: ufficio stampa Suzuki Italia (ITALPRESS). tvi/com 22-Nov-22 16:00