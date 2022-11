Nuova Peugeot 308 finalista del premio Autobest 2023

MILANO (ITALPRESS) – I 31 giornalisti indipendenti del settore auto, membri della giuria Autobest e provenienti da 31 paesi europei, hanno selezionato la nuova Peugeot 308 tra i sei modelli finalisti di questo prestigioso premio. A metà dicembre, la giuria di questa 22esima edizione assegnerà il titolo 2023 di "Best Buy Car of Europe" all'auto che rappresenta il migliore acquisto in Europa per il 2023. Lanciata a fine 2021 è già saldamente posizionata fra le tre vetture compatte (del segmento C) più vendute in Europa. Si è già distinta per avere ottenuto numerosi premi, tra cui il German Car of The Year 2022, il Women's World Car of The Year 2022, il Red Dot Award 2022 e il Trophée de l'Argus 2022. Ambiziosa per il suo contributo all'innalzamento del posizionamento della gamma del Leone nel mercato, Nuova PEUGEOT 308 si distingue in un segmento ultra-competitivo per la sua forte personalità estetica, sia nella versione 5 porte che Station Wagon. Con il suo design innovativo ed affusolato, Nuova Peugeot 308 è saldamente radicata nel DNA di PEUGEOT. Si inserisce in un universo di riferimento alto di gamma e dinamico, amplificato da un cofano allungato, che crea un equilibrio e snellisce le sue proporzioni. Per soddisfare le esigenze molto elevate dei clienti del segmento C, Nuova Peugeot 308 offre argomentazioni forti: in particolare, il suo sviluppo tecnologico orientato all'efficienza permette di ridurre i consumi e limita le emissioni di CO2. La gamma di motorizzazioni è particolarmente completa e copre l'intero spettro delle tecnologie: benzina, Diesel e ibrida plug-in disponibili fin dal lancio, mentre la versione 100% elettrica sarà disponibile a partire dalla seconda metà del 2023. Forte di queste motorizzazioni prestazionali e molto efficienti, offre un reale piacere di guida, amplificato da una gamma completa di aiuti alla guida e da una nuovissima interpretazione tecnologica ed estetica del Peugeot i-Cockpit, inserito in un ambiente accogliente e confortevole. foto: ufficio stampa Stellantis (ITALPRESS). tvi/com 25-Nov-22 15:26