Accordo preliminare tra Piaggio e Foton per un nuovo veicolo elettrico

MANTOVA (ITALPRESS) – Il Presidente e AD di Piaggio & C., Roberto Colaninno, e il Vice General Manager di Foton Motor Group, Wang Shuhai, hanno sottoscritto a Mantova un accordo preliminare per lo sviluppo di una nuova gamma di veicoli elettrici commerciali leggeri a quattro ruote. "L'accordo consolida la partnership tra i due Gruppi iniziata nel settembre 2017 per lo sviluppo congiunto di soluzioni innovative per il mercato dei veicoli commerciali leggeri", si legge in una nota. Nei prossimi mesi un team composto dai rappresentanti delle due parti lavorerà per elaborare e validare un piano produttivo e commerciale, nonché per definire la documentazione contrattuale con l'obiettivo – in caso di esito positivo delle predette attività -, di finalizzare la documentazione tecnica del progetto ed i relativi contratti entro la primavera 2023. – foto ufficio stampa Piaggio – (ITALPRESS). sat/com 29-Nov-22 09:23