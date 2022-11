Iran: la protesta silenziosa (VIDEO)

In Iran, le attrici e gli attori hanno messo in scena una protesta silenziosa senza velo.

Questa volta è partita dall’attrice e regista Soheila Golestani, la quale si è fermata al centro dell’inquadratura con la testa scoperta, fissando l’obiettivo della telecamera. In seguito si sono uniti a lei altre otto donne e quattro uomini, i quali hanno assunto la sua stessa posa, senza dire neanche una parola.

Quindi sì, una protesta all’apparenza silenziosa ma in realtà è risuonata in tutto il mondo. Difatti, in poche ore, è diventata virale sul web.

Di seguito il video:

Il filmato è stato successivamente pubblicato sul profilo Instagram della Golestani con la seguente descrizione: “Lo spettacolo è finito e la verità viene rivelata. I nostri veri eroi sono quelli senza nome. Non rimettiamo in evidenza i nostri errori. Ancora una volta proviamo e impariamo… Ci sono innumerevoli modi e molta speranza in un nuovo giorno”.

Infatti il gruppo di attori si è mostrato senza velo a sostegno del movimento Donna, vita, libertà e delle manifestazioni che da mesi hanno travolto l’intero Paese. Il tutto è iniziato per via della rivoluzione innescata dalla protesta per l’uccisione di Mahsa Amini il 16 settembre scorso, la quale è deceduta dopo essere stata arrestata poiché non ha indossato correttamente il velo. Tale notizia ha portato ad un’ondata di rivolte sia nel Paese che su internet.

Perciò sono numerose le donne iraniane che si sono tolte il velo in pubblico per la morte di Amini e, da mesi le proteste si sono diffuse a macchia d’olio da nord a sud.

Inoltre, tali manifestazioni non sono le prime e di conseguenza è difficile credere che saranno le ultime.

Dunque, in Iran è iniziata una vera e propria rivoluzione, da parte delle donne – e non solo – e non è destinata a finire presto.