Mercedes-Benz Italia si conferma protagonista ai “Best Event Awards”

ROMA (ITALPRESS) – Mercedes-Benz Italia si conferma protagonista dei Best Event Awards, il principale appuntamento italiano dedicato al mondo degli eventi e della live communication. Quest'anno la Stella si è distinta nella categoria "EventoTrade-Retail", conquistando il primo posto con il progetto Essence e Water Experience. Un riconoscimento che premia originalità, innovazione, complessità logistiche ed experience innovativa di un inedito format sviluppato dall'agenzia Gruppo Peroni Eventi per scoprire i valori del Marchio in modo nuovo e dal forte impatto emozionale. Sul podio anche il brand smart, con il terzo posto nella categoria "Road Show", conquistato grazie al campionato smart ecup. Un progetto firmato LPD – Lug Prince & Decker, cui la giuria ha riconosciuto l'originalità, la tenacia, l'organizzazione logistica e l'experience. "I ricnoscimenti ai BEA 2022 premiano la continua ricerca da parte nostra e dei nostri partner per offrire esperienze innovative e fuori dagli schemi, massimizzando il valore e le specificità dei nostri brand", ha dichiarato Mirco Scarchilli, Responsabile Marketing Communication Experience di Mercedes-Benz Italia. "L'experience rappresenta, infatti, un elemento fondamentale della customer journey: un viaggio che incrocia l'esperienza fisica con quella digitale, attraverso touch point sempre nuovi. Un percorso che vede, in entrabi i progetti premiati, la centralità la nostra rete di vendita sul territorio, in grado come nessun altro di intercettare i bisogni dei clienti ed aiutarci a tradurli in coinvolgenti esperienze di Marca". foto: ufficio stampa Mercedes-Benz Italia (ITALPRESS). tvi/com 29-Nov-22 15:23